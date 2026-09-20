Mărturii din iad: „A venit SMURD-ul după ce a leșinat”. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-ar fi terorizat actuala soție!

Cătălin Grozavu este încă însurat! În timp ce viața lui sentimentală a ajuns în atenția publicului, ies la iveală mărturisiri uluitoare din culisele mariajului său. CANCAN.RO are, în exclusivitate, dezvăluirile unei cunoștințe apropiate soției lui, care vorbește despre episoade de violență, înșelat, conflicte și momente extrem de dificile pe care aceasta le-ar fi trăit alături de el.

Deși Cătălin se află de mai bine de un an într-o relație cu o domnișoară, alături de care s-a afișat inclusiv la înmormântarea fostei sale partenere, Mădălina Apostol, se pare că, din punct de vedere birocratic, acesta are în continuare o altă familie, cu acte în regulă.

„Şi actuala lui soţie a avut probleme cu depresia”

Este vorba despre o relație începută în urmă cu șase ani, din care au rezultat și doi copii. Potrivit informațiilor relatate de sursa noastră, în urma unui ordin de protecție, Cătălin ar fi fost nevoit să părăsească locuința familiei. Noua lui parteneră este chiar femeia cu care, potrivit aceleiași surse, și-ar fi înșelat actuala soție.

Cunoștința susține că actuala soție ar fi fost victima violenței și că, la un moment dat, ar fi fost nevoie de intervenția SMURD după ce aceasta a leșinat. Femeia afirmă că actuala soție ar deține filmări și alte dovezi care ar susține cele relatate. Aceeași sursă susține că ordinul de protecție ar fi fost încălcat ulterior de Cătălin.

Cunoștința vorbește și despre efectele pe care toate aceste situații le-ar fi avut asupra actualei soții. Potrivit relatării sale, aceasta ar fi ajuns să treacă prin stări de depresie și ar fi fost afectată profund de conflictele din familie.

Infidelitățile reprezintă un alt capitol important al mărturiei. Cunoștința susține că actuala soție i-ar fi verificat, la un moment dat, telefonul lui Cătălin și ar fi descoperit același mesaj trimis către aproximativ 200 de femei: „Bună, ce faci? Ești foarte frumoasă, dă-mi numărul tău de telefon”.

Cunoștința susține că actuala soție ar fi rămas și cu probleme financiare în urma relației, inclusiv credite și responsabilitatea creșterii celor doi copii minori. Femeia descrie această situație drept o formă de „control financiar”, despre care afirmă că ar fi făcut-o pe actuala soție să se simtă prinsă în relație.

„Cătălin a trimis mesaje la aproape 200 de femei”

Potrivit aceleiași cunoștințe, actuala soție s-ar teme în continuare de Cătălin, în special în momentele în care acesta consumă alcool.

Din spusele aceleiași cunoștințe, se pare că nici actuala iubită a lui Cătălin nu ar avea parte de liniște în relația cu acesta. Femeia susține că tânăra ar fi, la rândul ei, terorizată și că ar exista momente în care aceasta ar fi nevoită să fugă de acasă, în special atunci când Cătălin consumă alcool.

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