Bărbatul prins la volan cu 4 g/l alcool în sânge a murit. Era arestat preventiv în Maramureș

Bărbatul prins la volan cu 4 g/l alcool în sânge a murit. Era arestat preventiv în Maramureș
Un bărbat încarcerat a murit în timpul detenției / Foto: Arhivă Cancan
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Un bărbat de 44 de ani, aflat în arest preventiv după ce a fost prins conducând cu o alcoolemie extrem de ridicată, a murit în spital. Șoferul fusese reținut în Maramureș, iar la câteva zile după ce a ajuns în arest a fost găsit inconștient în camera în care era încarcerat.

Incidentul care a dus la arestarea sa s-a produs pe 8 septembrie, în Baia Mare. Mașina condusă de bărbat a fost oprită de polițiști pe Bulevardul Regele Ferdinand, iar aparatul etilotest a indicat 2,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Sursa foto: Shutterstock

Bărbatul arestat a fost găsit mort

Ulterior, șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice. Analizele toxicologice au arătat o concentrație de 4,00 g/l alcool pur în sânge, valoare în baza căreia au fost dispuse măsuri judiciare. Pe 11 septembrie, instanța a decis arestarea preventivă a bărbatului.

Trei zile mai târziu, situația sa medicală s-a agravat. Pe 14 septembrie, acesta a fost descoperit fără cunoștință în celula Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Maramureș. Polițiștii au solicitat imediat intervenția cadrelor medicale, iar bărbatul a fost transportat la o unitate spitalicească. A rămas internat până pe 18 septembrie, când medicii au constatat decesul.

În urma verificărilor efectuate până în prezent, autoritățile nu au identificat suspiciuni privind condițiile în care bărbatul a ajuns în starea medicală care a necesitat internarea. Trupul său a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Baia Mare, iar necropsia programată pentru 21 septembrie urmează să stabilească exact cauza morții. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

„La data de 14 septembrie a.c., bărbatul în vârstă de 44 de ani, arestat preventiv la data de 11 septembrie a.c., ca urmare a săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului, aflat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş a fost găsit în stare de inconştienţă în camera de deţinere, fiind solicitat de îndată sprijin medical de specialitate. Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Acesta a rămas internat până la data de 18 septembrie a.c., când, din nefericire, acesta a fost declarat decedat”, a transmis Compartimentul de Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.

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