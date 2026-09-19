Viorel Oarză, „Il Padrino”, a murit! Ultima dorință a fostului interlop, respectată de familie

Viorel Oarză și-a găsit sfârșitul în circumstanțe tragice, după ce a fost descoperit împușcat în zona capului, într-o pădure. La câteva zile de la incident, vestea morții sale a fost confirmată chiar de fiul acestuia, care a anunțat în această dimineață că „Il Padrino” s-a stins din viață. Înainte de moarte, Viorel Oarză ar fi avut însă o ultimă dorință, pe care cei apropiați au făcut-o publică.

Cazul lui Viorel Oarză ridică numeroase semne de întrebare. Bărbatul, în vârstă de 51 de ani, a fost descoperit într-o zonă împădurită, cu o rană provocată prin împușcare la nivelul capului, fiind preluat de medici și transportat de urgență la spital. Starea sa era critică, iar în zilele care au urmat a rămas în comă. În această dimineață, familia a făcut anunțul tragic: fiul lui Viorel Oarză a confirmat că tatăl său a murit.

A murit Viorel Oarză

Fiul lui Viorel Oarză este copleșit de durere. După zile de așteptare și speranță, tânărul a fost nevoit să confirme vestea tragică. El a ales să împărtășească momentul greu cu urmăritorii săi. Astfel, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant dedicat părintelui său.

Moartea lui Viorel Oarză a lăsat în urmă multă suferință și o familie îndurerată. Robert, fiul lui „Il Padrino”, și-a exprimat public durerea și a transmis că amintirea tatălui său va rămâne pentru totdeauna în sufletul său, descriindu-l ca pe o persoană care a însemnat pentru el mai mult decât un simplu părinte.

„Cu nemărginită durere în suflet, familia anunță trecerea la cele veșnice a lui VIOREL OARZĂ. Cu inimile îndurerate, familia și prietenii se despart de el, păstrându-i pentru totdeauna amintirea în sufletele lor. Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină, TATĂ! Vei rămâne mereu în inimile noastre TATĂ!”, a scris fiul lui Viorel Oarză.

Ultima dorință a interlopului

În urma morții lui Viorel Oarză, avocatul care reprezintă familia a oferit noi detalii despre omul din spatele imaginii cunoscute public. Potrivit declarațiilor sale, acesta avea o latură generoasă și empatică, mai puțin cunoscută celor din afara cercului său apropiat.

Printre ultimele sale dorințe s-ar fi numărat și aceea ca, după deces, organele sale să poată fi donate unor pacienți care aveau nevoie de un transplant. Gestul ar fi avut un singur scop: să ofere o șansă la viață altor persoane, chiar și după ce el nu va mai fi, relatează dezvaluirea.ro.

„A fost una dintre dorințele cele mai mari exprimate acum câțiva ani într-o discuție personală cu el să curgă la un moment dat, dacă va întâmpla ceva cu el și va putea să ajute persoanele aflate la nevoie o facă. Contrar imaginii create de mass-media a avut un caracter exemplar și un suflet mare și iată că a ajutat oameni și după ce nu mai este printre noi”, a declarat avocatul familiei.

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