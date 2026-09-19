Vama Veche, ca în mijlocul verii pe 19 septembrie! Turiștii fac plajă și baie, iar apa e ca în Grecia

Vara pare să refuze să plece de pe litoralul românesc. Deși în calendar este deja 19 septembrie, în Vama Veche atmosfera este încă una de vacanță. Zeci de turiști au profitat de vremea însorită, au ieșit la plajă, s-au bronzat și unii dintre ei s-au lăsat purtați de valurile mării. Pentru cei care au ales să mai prelungească sezonul estival cu câteva zile, începutul de toamnă a arătat mai degrabă a zi de vară. CANCAN.RO a surprins imagini chiar de la malul mării.

La Vama Veche, temperaturile au ajuns sâmbătă la aproximativ 24 de grade Celsius. Astfel, cerul a fost senin în cea mai mare parte a zilei. Meteorologii au anunțat o zi fără precipitații, cu temperaturi de 17 grade Celsius dimineața și până la 24 de grade în timpul zilei.

Plaja din Vama Veche, animată de turiști

În ci uda faptului că sezonul estival se apropie oficial de final, plaja din Vama Veche nu este deloc pustie. Turiștii care au ajuns pe litoral au profitat de razele soarelui și au transformat prima zi de weekend într-una de vacanță.

Șezlongurile și proso apele au rămas pe nisip, iar cei care nu se grăbesc să spună „adio” verii au găsit condiții potrivite pentru câteva ore de plajă. Pentru mulți dintre cei aflați acum la malul mării, principalul avantaj al perioadei este tocmai atmosfera mai liniștită , după aglomerația specifică lunilor iulie și august.

Și apa îi convinge pe unii turiști să intre în mare. Asta pentru că, la o primă vedere, arată cât se poate de curată. De altfel, și nisipiul ar putea fi unul dintre criteriile pentru care românii au optat pentru această escapadă. Totodată, după o vară în care temperaturile Mării Negre au oscilat considerabil, zilele calde de la începutul toamnei permit încă momente de baie și relaxare pe litoral.

De la vreme capricioasă la zile calde de septembrie

Vama Veche este una dintre destinațiile de pe litoral unde sezonul pare să se prelungească dincolo de lunile tradiționale de vară. În acest an, începutul sezonului a fost unul capricios. De 1 Mai, vremea a fost rece și cu vânt, iar turiști i au avut nevoie de haine mai groase pentru a sta pe plajă.

La câteva luni distanță, situația este complet diferită. Soarele și temperaturile plăcute îi fac pe turiști să profite de ultimele zile cu aer de vacanță.

De altfel, litoralul românesc a avut parte de un sezon cu vreme schimbătoare. În luna iulie, de exemplu, temperaturile apei au coborât temporar până la aproximativ 19 grade Celsius. În anumite zile scăldatul a fost interzis din cauza valurilor și curenților periculoși.

Atmosferă de vacanță pe litoral

Pentru turiști, o zi de 24-25 de grade la jumătatea lunii septembrie este suficientă pentru a scoate din nou costumele de baie din bagaje. Cei care au ales Vama Veche în acest weekend se bucură de mai mult spațiu pe plajă, de soare și de o atmosferă mult mai relaxată decât în perioada de vârf a sezonului.

Iar pentru cei care iubesc Vama Veche tocmai pentru atmosfera sa, finalul de sezon are un farmec aparte. Terasele și plaja nu mai sunt la fel de aglomerate ca în toiul verii. Însă, spiritul stațiunii rămâne prezent.

În timp ce calendarul ne spune că vara s-a încheiat, imaginile de pe litoral spun o altă poveste. În acest moment, la Vama Veche, zeci de turiști încă stau la soare, se bronzează și se bucură de mare.

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