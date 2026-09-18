Ruptura dintre Mădălina Apostol și milionarul Nick Rădoi, confirmată de Raluca Dumitru: „Nu mai stătea în SUA”

Moartea Mădălinei Apostol a lăsat în urmă multă durere pentru toți cei care au cunoscut-o, dar și un val de întrebări care, rând pe rând, încep să își găsească răspunsul. Vedeta, care a plecat dintre noi la doar 40 de ani, alesese în ultima perioadă să se retragă tot mai mult din lumina reflectoarelor, dar se îndepărtase și de prietenele sale. Una dintre cele mai apropiate prietene ale sale, Raluca Dumitru, cea care i-a fost alături ani buni, a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO cât de schimbată ajunsese Mădălina în ultimii ani de viață. De la firea veselă și receptivă la orice mesaj sau telefon, bruneta ajunsese să nu mai răspundă deloc prietenelor sale. În plus, Raluca povestește ce i-a spus Toni, băiatul cel mic al vedetei, despre dorința mamei sale, dar confirmă și faptul că ea și Nick Rădoi nu ar mai fi format un cuplu.

Raluca Dumitru, una dintre cele mai apropiate persoane de Mădălina Apostol în anii în care aceasta deținea celebrul club Bellagio din Mamaia, face dezvăluiri exclusive despre ultima conversație pe care a avut-o cu vedeta. Raluca spune că partenera de viață a lui Nick Rădoi alesese să se mute în altă locuință, fără afacerist, doar cu cei trei copii ai săi. Ce spune fosta asistentă tv despre relația dintre Mădălina și Nick Rădoi, dar și despre ipoteza că ar fi urmat să se împace cu tatăl fetiței sale, aflați din rândurile următoare.

Raluca Dumitru, dezvăluiri despre ultima perioadă din viața Mădălinei Apostol

CANCAN.RO: Mădălina s-ar fi despărțit de Nick Rădoi înainte de a ajunge în țară?

Raluca Dumitru: Asta știam și eu că ea nu mai stătea acolo în America cu el, în Mexic. Asta aș fi înțeles și eu că ea și-ar fi cumpărat acolo un apartament și stătea cu Toni. Nu știu 100%, ce am înțeles eu, vă spun și vouă, dar nu știu de la ea lucrurile acestea.

CANCAN.RO: Nick Rădoi a pus la vânzare vila aceea, inițial cu 5 milioane și a vândut-o cu 2,5 milioane?

Raluca Dumitru: Dar vila aceea era a lui Nick. Ce treabă are ea cu vila lui Nick? Nu era pe numele ei, era pe numele lui. Nu a rămas ea fără casă, a rămas Nick fără casă.

CANCAN.RO: Ai fi auzit să aibă această tranzacție de a face cu despărțirea lor? Nick ar fi luat această decizie în urma separării lor?

Raluca Dumitru: Nu cred. Ce treabă să fie avut despărțirea cu vândutul casei?! Nu cred.

CANCAN.RO: Tu când ai vorbit ultima oară cu Mădălina?

Raluca Dumitru: Până într-un an, aproximativ, acum câteva luni, dar nu am vorbit despre Nick, mi-a povestit despre copii, că a venit Toni la ea, că a venit Mario, de cea mica. Nu mi-a povestit în mod special ceva anume. Și nici n-am întrebat-o cu cine mai e, ce face. Am vorbit așa la modul general, că e bine, că au venit și băieții la ea cu cea mica, că e bine. Dar asta în anul 2025, deci acum câteva luni, aproximativ un an, sfârșitul lui 2025. Nu am vorbit nici dacă mai e cu Nick, nici dacă nu mai e, nici de altcineva. Nu, a fost așa o conversație de genul: “Ce mai faci? Cum ești? Sunt bine, mi-a zis. A venit și Toni la mine. Îmi povestea că face sport, lucruri din viața ei.

CANCAN.RO: Ea la acea vreme era tot în Mexic?

Raluca Dumitru: Da. Știu că voia să-și cumpere acolo apartament. Și cred că și-a cumpărat apartament, după aceea am înțeles că și-ar fi cumpărat, că s-a mutat și că stătea acolo cu copiii în apartament. Cu Toni și cu cea mică, iar Mario mai venea pe la ea.

„Toni ne-a spus că mama lui vorbea despre noi, dar nu voia să aflăm ce stare are”

CANCAN.RO: Și în momentul în care a ales să vină în România, ai aflat de la ea? Ai aflat din presă?

Raluca Dumitru: Nu, știam că este în România din postările ei. Postase ceva și mi-am dat seama că este în țară, dar nu am vorbit. Nu știam că a fost la mănăstire. Lucrurile acestea le-am aflat acum la priveghi. A fost o lună la mănăstire și internată în spital. Ea nu a vrut să ne vedem cred că din cauza stării ei, că nu era foarte bine și a așteptat să se facă bine ca să se vadă cu fetele. Asta știu inclusiv de la Toni care a spus că vorbea mereu despre noi și voia să se vadă cu noi. Nu a vrut ca noi să aflăm de starea pe care ea o avea. Trebuia să ne suni, i-am zis lui Toni, să ne scrii pe Instagram, fără să știe ea. Mi-a zis: “Nu, mama a zis să nu vă sun că mai rău îi fac. Am ales să îi respect decizia și să vă sune ea când se face bine” .

CANCAN.RO: Din păcate nu ați mai apucat să vă vedeți, să vorbiți absolut deloc.

Raluca Dumitru: Nu, nu, iar una din fete i-a scris “La mulți ani” de ziua ei, de 1 august. Și ea doar a citit mesajul, nu a mai răspuns, ea care tot timpul răspundea la mesaje, mereu când îi scriai îți răspundea. Și atunci și-a pus și ea un semn de întrebare: Ce e cu Mădă de nu răspunde?! Dar s-a gândit că poate s-a luat pe alte treburi și a uitat să răspundă la mesaj. Îți dai seama că dacă știam orice de la cineva, era altceva. Știi cum suntem și noi, fiecare e cu viața lui, cu treburile lui, uiți. Trece timpul atât de repede, nu te mai gândești. Ai impresia că omul acela este bine, că îl știi că e bine, nu îți trece prin cap că el are ceva sau a pățit ceva, sau că trece prin anumite problem. Dacă știam, cu siguranță ne-am fi dus peste ea.

CANCAN.RO: Noi mai auziserăm de la fete, inclusiv Alexandra Bădescu a spus public, dar apoi a ales să șteargă videoul, că se despărțise de Nick și că ar fi urmat să se împace cu tatăl fetiței, cu Cătălin?

Raluca Dumitru: Nu cred, nu cred așa ceva, eu știu că ea voia să păstreze o relație ok că aveau fata împreună, dar în niciun caz să se împace. Nu cred că din moment ce s-au despărțit, a vrut doar să păstreze o relație bună, la fel cum a păstrat și cu tatăl băieților, așa a vrut și cu tatăl fetiței. Mi se pare normal pentru copil să ai o relație ok.

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