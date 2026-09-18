Am aflat cel mai bine păzit secret al Nattashei Black de la Insula iubirii. Imagini rare cu dominatoarea de pe vremea când se intitula Carmen Ionescu și nu avea operații estetice

Nattasha Black, pe numele ei real Claudia Ionescu, este o apariție care a stârnit deja interes în noul sezon al emisiunii Insula Iubirii. Alături de Lorenzo, partenerul său, formează un cuplu despre care se vorbește, iar povestea lor de viață atrage atenția și dincolo de ceea ce se întâmplă pe insulă.

Surprinzător sau nu, Nattasha Black are o imagine complet diferită față de perioada în care locuia în România. Bruneta a trecut, de-a lungul anilor, printr-o transformare fizică evidentă, după cum reiese din fotografiile primite pe pont@cancan.ro de către un cititor.

Cum arăta Nattasha Black când locuia în România

Printre aceste imagini se află și una cel puțin suspectă în care tânăra, pe numele ei real Carmen Ionescu, îmbrăca o rochie de mireasă. Cu diademă și machiajul aferent, specific unei tinere proaspăt căsătorite, imaginea prezintă o tânără brunetă, cu un look mult mai simplu decât cel pe care îl are în prezent concurenta de la Insula Iubirii 2026.

Diferențele de imagine sunt însă evidente la o simplă comparație cu fotografiile recente ale brunetei. Stilul vestimentar, machiajul și coafura sunt complet diferite, iar aspectul său actual este rezultatul unei schimbări de look despre care s-a putut observa de-a lungul timpului.

În trecutul nu foarte îndepărtat, Nattasha, nu avea nici intervenții estetice, nici tatuaje, iar imaginea sa era mult mai naturală. Așa cum lesne se poate observa în fotografiile obținute de CANCAN.RO, elementele care astăzi fac parte din look-ul său nu se regăseau pe chipul concurentei, iar transformarea este una care, cu siguranță, nu trece neobservată.

În ultimii ani, concurenta de la Insula Iubirii a ajuns să aibă o altfel de imagine, cu totul schimbată. Pe lângă stilul nou, bruneta a apelat și la proceduri estetice, inclusiv intervenții despre care s-a observat că i-au modificat aspectul feței și al bustului.

Nattasha Black a fost căsătorită?

Cea mai interesantă dintre imaginile transmise redacției este însă cea în care femeia apare îmbrăcată în rochie de mireasă. Oare să fi fost Nattasha căsătorită înainte de mutarea ei în Anglia? Cert este că în cadrul emisiunii femeia încă nu a dezvăluit nimic despre acest aspect.

Fotografia schimbă perspectiva asupra trecutului concurentei și ridică o întrebare firească: a mai fost Nattasha căsătorită înainte de relația cu Lorenzo?

Viața Nattashei Black de dinainte de perioada petrecută în Anglia este mai puțin cunoscută publicului. Astăzi, aceasta este asociată cu o imagine extravagantă și cu activitatea pe care o desfășoară în Marea Britanie, însă fotografiile ajunse recent pe pont oferă o perspectivă diferită asupra anilor în care se afla în România.

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