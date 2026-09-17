Simona Perri, înapoi în brațele omului pe care l-a deposedat de 2 milioane de euro. Domenico, milionarul cu suflet mare!

Împăcare surprinzătoare în showbiz! După ce a fost jefuit de fosta parteneră și mama copiilor săi, și de fostul socru, milionarul a luat o decizie șocantă: S-a împăcat cu femeia care i-a spart locuința ( la propriu) și l-a deposedat de bunuri în valoare de două milioane de euro! Este vorba despre Domenico Perri care a decis să mai dea o șansă fostei partenere, femeia care l-a jefuit! CANCAN.RO are detalii despre împăcarea momentului!

La începutul acestui an, milionarul Domenico Perri, fostul iubit al influenceriței Irisha a fost jefuit de mama copiilor săi și de fostul socru. Simona Perri și tatăl ei au orchestrat împreună un jaf cum numai în filme mai vezi, lovitură care s-a soldat cu reținerea lor. În 20 mai, Domenico Perri a sesizat prin 112 că persoane necunoscute i-ar fi pătruns prin efracție în locuința din Corbeanca și i-ar fi sustras numeroase bunuri de valoare. Vorbim despre obiecte de lux, ceasuri, bijuterii din aur și platină, articole vestimentare și accesorii ale unor branduri exclusiviste, obiecte decorative și de mobilier, electrocasnice, dar și sume importante de bani, iar valoarea prejudiciului s-a ridicat la 2 milioane de euro.

Milionarul italian s-a împăcat cu femeia care l-a jefuit de bunuri în valoare de 2 milioane de euro?!

Simona, mama copiilor lui Domenico Perri, a fost reținută în urmă cu câteva luni și plasată sub control judiciar, în timp ce tatăl ei a fost plasat în arest preventiv. În urma perchezițiilor efectuate, autoritățile au recuperat o parte din bunurile reclamate ca fiind furate, bunuri în valoare de un milion de euro. Așadar, Domenico Perri a căpătat înapoi jumătate din pierdere, dar …și pe femeia care l-a jefuit?! Da, ați citit bine. Simona este cea care a făcut un gest care i-a pus pe toți pe gânduri.

Simona a publicat în urmă cu puțin timp o fotografie din mașina milionarului. El se afla la volan, iar ea în dreapta, imoratlizând momentul și dând de înțeles, desigur, că se află alături de el. Oare care să fi fost motivul pentru care Simona a „anunțat public” că Domenico și ea și-au mai dat o șansă?! …Sau mai bine zis, el i-a mai dat ei o șansă și a închis ochii și de această dată la derapajul ei! Nu știm sigur care au fost intențiile femeii (nici milionarul care e tatăl copiilor ei nu le știe, vorba aceea), dar cert este că tânăra a ales să își strige împăcarea în gura mare, asta după ce în urmă cu câteva luni îi fura acestuia din casă tot ce prindea.

Domenico Perri și-a iertat fosta parteneră după jaful anului?!

La începutul acestui an Simona Perri a pus la cale împreună cu tatăl ei un jaf în locuința din Corbeanca. O lovitură cum rar îți este dat să vezi, care s-a soldat cu reținerea ei și a tatălui acesteia. Potrivit anchetei, în intervalul februarie–aprilie 2026, Simona și tatăl ei ar fi pătruns în mod repetat în imobil, atât cu ajutorul unei chei autentice pe care ar fi obținut-o anterior, cât și prin forțarea ușilor de acces. De fiecare dată, înainte de a intra în locuință, aceștia ar fi dezactivat și distrus sistemele de alarmă și supraveghere video, pentru a elimina orice posibilă urmă. Mai mult, fosta iubită și tatăl acesteia ar fi intrat și în două autoturisme care îi aparțineau lui Domenico Perri, de unde ar fi luat alte bunuri, precum și aproximativ 5.000 de euro.

La data de 22 aprilie 2026, pe numele designerului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile, care îl obliga să păstreze o distanță de cel puțin 100 de metri față de femeie și de locuința acesteia din Tunari. Totuși, documentele consultate arată că femeia nu a cerut montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere și nici nu a depus plângere penală. Ulterior, aceasta ar fi renunțat la ordinul de protecție, iar Domenico Perri ar fi plecat în Italia.

După plecarea acestuia, femeia s-ar fi întors împreună cu tatăl ei la vila din Corbeanca, unde ar fi pătruns în locuință și ar fi încărcat într-o dubă numeroase bunuri. La plecare, yalele imobilului ar fi fost schimbate din nou. Când s-a întors în România, Domenico Perri ar fi descoperit că vila fusese golită de obiecte cu o valoare considerabilă. Anchetatorii vorbesc despre unul dintre cele mai mari prejudicii investigate în ultima perioadă. Printre bunurile reclamate ca fiind sustrase se numără ceasuri de lux, bijuterii din aur și platină, articole vestimentare și accesorii ale unor branduri exclusiviste, obiecte decorative și de mobilier, electrocasnice, dar și sume importante de bani, valoarea totală a prejudiciului ridicându-se la 2 milioane de euro. În urma jafului, șatena a primit control judiciar, iar tatăl ei a fost arestat preventiv.

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