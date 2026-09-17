Scene copleșitoare cu mama Mădălinei Apostol. Femeii i-a fost imposibil să își ia adio + a fost nevoie de intervenția ambulanței

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol a fost unul sfâșietor. Înainte ca sicriul să fie coborât în mormânt, mama acesteia și-a strigat durerea, într-un moment copleșitor pentru cei prezenți. CANCAN.RO are, în exclusivitate, imaginile care surprind clipele grele în care familia și apropiații au trebuit să accepte despărțirea definitivă.

Astăzi a avut loc înmormântarea Mădălinei Apostol. Aceasta a fost condusă pe ultimul drum de familie, prieteni și de toți cei care au cunoscut-o și au avut-o, într-un fel sau altul, aproape. Pentru mama sa, despărțirea de fiica ei a fost unul dintre cele mai dureroase și cumplite momente. Femeia a avut nevoie de intervenția medicilor după ce a leșinat la mormânt, copleșită de durere. Cu puțin timp înainte ca sicriul să fie coborât în locul de veci, mama a refuzat vehement să accepte că trebuie să-și lase fiica acolo.

Mama Mădălinei Apostol, sfâșiată de durere la mormânt: „Așa ne-a fost vorba? Așa ne-am înțeles?”

Imaginile au surprins momente greu de dus și de văzut. Alături de sicriu se aflau frații acesteia, dar și cei doi băieți ai săi. Aplecată peste coșciugul în care se afla trupul neînsuflețit al fiicei sale, femeia îi spunea în repetate rânduri cât de mult este iubită de cei dragi și că toată lumea îi este alături. O ruga să rămână cu ea și îi vorbea printre lacrimi:

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

Așa ne-a fost vorba? Așa ne-am înțeles? Toți sunt cu tine, toți te iubesc, mamaie. Ai auzit, da? Uite, frații tăi, copiii tăi, toți sunt aici. Stai cu mine, nu mi-o luați. Uite că-i moale, uite că a înviat. Vezi? Uite, uite…

Mama Mădălinei, sfâșiată de durere

Rugămințile au fost fără răspuns. Momentul i-a impresionat pe toți cei prezenți. Din păcate, puterile au lăsat-o pe biata mamă îndurerată, care, în cele din urmă, a leșinat. Cei prezenți i-au oferit ajutor și sprijin până la sosirea ambulanței.

Vă reamintim că, în urmă cu doar câteva ore, la ceremonia de rămas-bun a Mădălinei Apostol a avut loc și un moment mai puțin obișnuit pentru o astfel de zi. O trupă de mariachi a fost prezentă la biserică și a cântat în memoria tinerei, aducându-i un ultim omagiu prin muzică.

NU RATA: Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum. Familia şi apropiaţii sunt sfâşiaţi de durere

CITEȘTE ȘI: Moment neașteptat la înmormântarea Mădălinei Apostol! O trupă de mariachi a apărut la capelă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cine îl spionează pe fostul ambasador? Cătălin Avramescu, surprins la proteste și scos din peisaj cu un telefon, înainte să înceapă haosul
Cine îl spionează pe fostul ambasador? Cătălin Avramescu, surprins la proteste și scos din peisaj cu un telefon, înainte să înceapă haosul
Verișoara amantei generalului Ioniță, dezlănțuită: „Alice nu mai are viață personală. I-a distrus tot”
Verișoara amantei generalului Ioniță, dezlănțuită: „Alice nu mai are viață personală. I-a distrus tot”
Fost concurent de la Insula Iubirii, nemulțumit de ispitele din acest sezon: „Sunt prea rușinoase”
Fost concurent de la Insula Iubirii, nemulțumit de ispitele din acest sezon: „Sunt prea rușinoase”
Nikita și-a scos fetele în lume! Imagini nemaivăzute cu cele două minuni din Spania ale blondei
Nikita și-a scos fetele în lume! Imagini nemaivăzute cu cele două minuni din Spania ale blondei
Fratele Mădălinei Apostol nu crede în ipoteza sinuciderii: „Nu a fost așa cum spun ei… Eu știu cel mai bine”
Fratele Mădălinei Apostol nu crede în ipoteza sinuciderii: „Nu a fost așa cum spun ei… Eu știu cel mai bine”
Bebeluși aduși pe lume de roboți. Tehnologia de 12.000 de euro, dezvoltată în China
Mediafax
Bebeluși aduși pe lume de roboți. Tehnologia de 12.000 de euro, dezvoltată în China
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
Gandul.ro
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Ce spune legea despre fondul clasei. Este legal să li se ceară bani parinților în 2026?
Adevarul
Ce spune legea despre fondul clasei. Este legal să li se ceară bani parinților în 2026?
Anunțul făcut de George Simion după consultările cu Nicușor Dan
Digi24
Anunțul făcut de George Simion după consultările cu Nicușor Dan
Surpriza de pe nota de plată: Taxat și pentru muzica pe care n-a cerut-o
Mediafax
Surpriza de pe nota de plată: Taxat și pentru muzica pe care n-a cerut-o
5 tipuri de durere pe care medicii nu le ignoră. Când un simptom aparent banal poate ascunde o problemă gravă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
5 tipuri de durere pe care medicii nu le ignoră. Când un simptom aparent banal poate ascunde o problemă gravă?
FOTO. Prezentatoarea TV și-a impresionat fanii cu pozele în bikini: „E criminal să arăți așa!”
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV și-a impresionat fanii cu pozele în bikini: „E criminal să arăți așa!”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Chef Cătălin Scărlătescu, la ora adevărului! Cine sunt cei mai buni bucătari: femeile sau bărbații? Secretul preparatului perfect!
Click.ro
Chef Cătălin Scărlătescu, la ora adevărului! Cine sunt cei mai buni bucătari: femeile sau bărbații? Secretul preparatului perfect!
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Digi 24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Ce a răspuns George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac
Digi24
Ce a răspuns George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Promotor.ro
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
„Bazinul morții” descoperit pe fundul mării la 1,8 km adâncime: ucide totul „imediat”
go4it.ro
„Bazinul morții” descoperit pe fundul mării la 1,8 km adâncime: ucide totul „imediat”
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
Gandul.ro
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
De ce este GREȘIT să aplici deodorant imediat după duș?! Explicația unui farmacist
Mediafax Spania
De ce este GREȘIT să aplici deodorant imediat după duș?! Explicația unui farmacist
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.