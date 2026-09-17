Scene copleșitoare cu mama Mădălinei Apostol. Femeii i-a fost imposibil să își ia adio + a fost nevoie de intervenția ambulanței

Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol a fost unul sfâșietor. Înainte ca sicriul să fie coborât în mormânt, mama acesteia și-a strigat durerea, într-un moment copleșitor pentru cei prezenți. CANCAN.RO are, în exclusivitate, imaginile care surprind clipele grele în care familia și apropiații au trebuit să accepte despărțirea definitivă.

Astăzi a avut loc înmormântarea Mădălinei Apostol. Aceasta a fost condusă pe ultimul drum de familie, prieteni și de toți cei care au cunoscut-o și au avut-o, într-un fel sau altul, aproape. Pentru mama sa, despărțirea de fiica ei a fost unul dintre cele mai dureroase și cumplite momente. Femeia a avut nevoie de intervenția medicilor după ce a leșinat la mormânt, copleșită de durere. Cu puțin timp înainte ca sicriul să fie coborât în locul de veci, mama a refuzat vehement să accepte că trebuie să-și lase fiica acolo.

Mama Mădălinei Apostol, sfâșiată de durere la mormânt: „Așa ne-a fost vorba? Așa ne-am înțeles?”

Imaginile au surprins momente greu de dus și de văzut. Alături de sicriu se aflau frații acesteia, dar și cei doi băieți ai săi. Aplecată peste coșciugul în care se afla trupul neînsuflețit al fiicei sale, femeia îi spunea în repetate rânduri cât de mult este iubită de cei dragi și că toată lumea îi este alături. O ruga să rămână cu ea și îi vorbea printre lacrimi:

Așa ne-a fost vorba? Așa ne-am înțeles? Toți sunt cu tine, toți te iubesc, mamaie. Ai auzit, da? Uite, frații tăi, copiii tăi, toți sunt aici. Stai cu mine, nu mi-o luați. Uite că-i moale, uite că a înviat. Vezi? Uite, uite…

Rugămințile au fost fără răspuns. Momentul i-a impresionat pe toți cei prezenți. Din păcate, puterile au lăsat-o pe biata mamă îndurerată, care, în cele din urmă, a leșinat. Cei prezenți i-au oferit ajutor și sprijin până la sosirea ambulanței.

Vă reamintim că, în urmă cu doar câteva ore, la ceremonia de rămas-bun a Mădălinei Apostol a avut loc și un moment mai puțin obișnuit pentru o astfel de zi. O trupă de mariachi a fost prezentă la biserică și a cântat în memoria tinerei, aducându-i un ultim omagiu prin muzică.

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