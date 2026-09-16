Fratele Mădălinei Apostol nu crede în ipoteza sinuciderii: „Nu a fost așa cum spun ei… Eu știu cel mai bine”

Fratele Mădălinei Apostol nu crede în ipoteza sinuciderii: „Nu a fost așa cum spun ei... Eu știu cel mai bine”
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Moartea Mădălinei Apostol a lăsat în urmă o familie îndurerată, trei copii și numeroase întrebări care încă așteaptă răspunsul. În timp ce apropriații încearcă să facă față pierderii, fratele mijlociu al fostei vedete, Daniel Apostol, a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre ultimele luni din viața surorii sale și despre urmele teribile lăsate de tragedie. Bărbatul a dezvăluit și cine s-a ocupat de actele și formalitățile de după deces. Întrebat despre relația dintre Mădălina și Nick Rădoi, fratele mijlociu a mărturisit că știe perfect cum au decurs lucrurile între ei.

Mai jos aveți interviul complet!

Durerea din familia Mădălinei Apostol este greu de pus în cuvinte. Fosta vedetă s-a stins din viață în noaptea de 12 spre 13 septembrie, iar vestea a venit ca un șoc pentru cei care au cunoscut-o. În ultimele zile, mai multe persoane apropriate au vorbit despre ea, despre viața pe care o ducea și despre întrebările ridicate de moartea sa. CANCAN.RO a vorbit cu Daniel Apostol, fratele mijlociu al Mădălinei și unul dintre oamenii care i-au fost cel mai aproape. Vizibil afectat de cele întâmplate, acesta a explicat că între el și sora lu exista o legătură specială, dar și că nu dorește să vorbească în numele întregii familii.

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Daniel, fratele mijlociu al Mădălinei Apostol/ sursa: social media

Daniel Apostol: „Eu o cunosc mai bine decât foarte multă lume!”

CANCAN.RO: Cum vi s-a părut Mădălina în ultimele luni?

Daniel Apostol: Eu aveam o relație specială cu sora mea. Probabil știți, sunt fratele mijlociu. Ce să vă zic, avea și ea, ca orice om, și momente bune, și momente rele.

Oricum, vis-a-vis de ce s-a întâmplat, de tragedie, e presa, știți? Cum să vă zic eu… spun ce vor ei, ce nu e adevărat. A fost un accident tragic, ăsta e punctul meu de vedere. Deci a fost un accident tragic. Mădălina nu era cum spun ei.

CANCAN.RO: Nu credeți că s-a sinucis sau că și-a premeditat moartea?

Daniel Apostol: Nici vorbă. Nu am nicio secundă în cap lucrul ăsta.

CANCAN.RO: Dumneavoastră cum vedeți situația?

Daniel Apostol: Deci, îmi asum, un accident nefericit… Nu aș putea să vă spun acum, nu sunt în dispoziția necesară să vă spun acum.

Vă mulțumesc pentru telefon și, probabil, când voi fi mai relaxat, vă spun. Deocamdată nu am ce să vă spun mai mult de atât.

Un singur lucru vă spun cu certitudine, ăsta este. Încă o dată, repet, să se înțeleagă: este punctul meu strict de vedere.

CANCAN.RO: Sigur, în calitate de frate.

Daniel Apostol: Eu o cunosc mai bine decât foarte multă lume. Și asta e părerea mea. Și nu vorbesc în numele nimănui, să nu se interpreteze.

CANCAN.RO: Vreau să știu doar cum vi s-a părut relația dintre ea și Nick Rădoi în ultima vreme?

Daniel Apostol: Știu perfect cum a fost relația și cum s-a desfășurat, dar nu pot să vă spun acum. Nu am dispoziția necesară.

Eu am o grămadă de chestii pe cap. Sunt nedormit de trei zile. Eu m-am ocupat de acte! Așa că nu pot să vă zic nimic acum.

CANCAN.RO: Dumneavoastră ați suportat toate cheltuielile și toată situația asta?

Daniel Apostol: Nu e vorba de cheltuieli. Eu v-am spus de acte. Actele nu înseamnă cheltuieli. Ce înseamnă certificat de deces, morgă, etc.

CANCAN.RO: Dumneavoastră ați fost persoana care s-a ocupat de toată situația?

Daniel Apostol: Păi da, era firesc să fiu eu.

VEZI ȘI: Ce a făcut Mădălina Apostol chiar înainte de tragedie. Familia la care locuia reconstituie ultimele ore din viața sa și povestește momentul în care bruneta a fost găsită fără suflare

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