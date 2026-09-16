Noua obligație a școlilor în contextul incidentelor cu drone. Ce le cere DSU de urgență

Noua obligație a școlilor în contextul incidentelor cu drone. Ce le cere DSU de urgență
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Creșterea numărului de incidente semnalate în apropierea graniței și apariția unor situații în care autoritățile au emis mesaje Ro-Alert privind posibile incursiuni ale unor drone au determinat autoritățile să acorde o atenție sporită modului în care sunt protejați elevii și cadrele didactice. În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis Ministerului Educației o serie de măsuri destinate unităților de învățământ.

Recomandările au fost formulate într-un document oficial transmis Ministerului Educației și semnat de secretarul de stat Raed Arafat. Ulterior, documentul a fost făcut public de ministrul Educației, Mihai Dimian, iar informațiile au ajuns și la structurile județene responsabile de coordonarea școlilor.

Măsurile urmăresc stabilirea unei conduite clare în situația în care, pe durata programului școlar, este transmis un mesaj Ro-Alert prin care populația este avertizată cu privire la o posibilă incursiune cu drone. Autoritățile pun accentul în primul rând pe adăpostirea rapidă a copiilor și evitarea zonelor expuse.

Școlile trebuie să stabilească din timp spațiile de adăpostire

Una dintre principalele măsuri recomandate unităților de învățământ este identificarea, înainte de apariția unei situații de urgență, a unor spații în care elevii și profesorii să poată fi protejați.

În această categorie intră, acolo unde există și sunt amenajate corespunzător, subsolurile, dar și încăperile aflate în interiorul clădirilor, care nu au ferestre. Stabilirea acestor spații înaintea unei eventuale alerte este importantă pentru ca personalul școlii să poată reacționa rapid, fără să piardă timp pentru alegerea unui loc sigur.

Odată primit mesajul Ro-Alert, elevii trebuie îndrumați către aceste zone de protecție. Recomandările DSU prevăd ca aceștia să fie ținuți cât mai departe de ferestre, balcoane, uși exterioare, pereți din sticlă și de fațadele clădirilor.

Astfel, în cazul unei alerte, prioritatea este îndepărtarea copiilor din spațiile care îi pot expune unui eventual pericol din exterior.

Ce se întâmplă cu elevii aflați în curtea școlii

O atenție specială este acordată copiilor care, în momentul transmiterii alertei, nu se află în interiorul clădirii. Este vorba în special despre elevii care participă la ore de educație fizică, activități sportive sau alte activități desfășurate în aer liber.

Aceștia trebuie aduși cât mai repede în cea mai apropiată clădire, folosindu-se cel mai scurt traseu disponibil. Scopul este reducerea timpului petrecut în spații deschise și mutarea rapidă a elevilor într-o zonă protejată.

După intrarea în clădire, elevii trebuie să rămână în spațiul stabilit pentru adăpostire. Personalul unității de învățământ are responsabilitatea de a se asigura că aceștia nu părăsesc încăperea până când alerta nu este declarată oficial încheiată.

O altă recomandare importantă se referă la părinții elevilor. În cazul în care o alertă este activă, aceștia nu ar trebui să se deplaseze la școală pentru a-și prelua copiii.

Măsura are ca scop evitarea expunerii atât a părinților, cât și a elevilor la un posibil pericol. Scoaterea copiilor din clădire în timpul unei alerte ar putea contrazice tocmai măsurile de protecție stabilite de autorități.

Prin urmare, elevii trebuie să rămână în spațiile de adăpostire până la încetarea oficială a alertei și până când personalul responsabil poate relua în condiții de siguranță activitățile obișnuite.

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