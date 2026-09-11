Alertă la granița României. Două avioane F-14 au decolat pentru a survola zona

Alertă la granița României. Două avioane F-14 au decolat pentru a survola zona
Două avioane au fost ridicate de la sol / Sursa foto: Shutterstock
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O nouă alertă a fost emisă vineri dimineață, 11 septembrie, după ce autoritățile române au identificat mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Situația a fost monitorizată îndeaproape de Ministerul Apărării Naționale, iar populația din zonele vizate a primit un mesaj RO-Alert.

Sistemele radar ale MApN au semnalat, în jurul orei 04:15, un grup de drone aflat în apropierea localității Vâlcove, din Ucraina. Țintele se găseau la aproximativ 16 kilometri de localitate, în zona din apropierea frontierei românești și a Insulei Șerpilor.

Aeronavele române au decolat pentru monitorizarea dronelor

În urma detectării acestora, autoritățile au luat mai multe măsuri pentru supravegherea spațiului aerian. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru a urmări evoluția situației de la graniță. În același timp, în misiunea de monitorizare a fost implicat și un elicopter IAR 330.

Locuitorii din nord-vestul județului Tulcea, precum și cei din județul Galați, au fost avertizați prin RO-Alert în jurul orei 04:36. Mesajul a avut rolul de a informa populația cu privire la posibilitatea unor pericole aeriene și de a le transmite oamenilor să rămână vigilenți.

Situația a fost urmărită de autorități în permanență, iar alerta aeriană din nordul județului Tulcea a fost încheiată la ora 06:30.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, în urma verificărilor și a monitorizării radar, nu a fost confirmată nicio pătrundere a țintelor respective în spațiul aerian românesc. Deși incidentul a determinat mobilizarea rapidă a forțelor aeriene și avertizarea populației, teritoriul României nu a fost încălcat.

Autoritățile române au continuat să urmărească situația de la frontieră, în contextul activității militare din Ucraina, pentru a putea interveni rapid în cazul unui pericol.

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Bucăți de dronă au fost găsite pe o plajă din Tuzla. Autoritățile au intervenit de urgență

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