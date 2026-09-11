Harry și Meghan vor libertate, dar au nevoie de Coroană! Verdict dur despre afacerile Ducilor de Sussex

Prințul Harry și Meghan Markle ar continua să depindă de asocierea lor cu Familia Regală britanică pentru a-și păstra relevanța și pentru a atrage contracte comerciale importante, susține un expert în monarhie. Afirmația vine într-un moment delicat pentru Ducii de Sussex, care se află din nou în Marea Britanie și încearcă să-și redefinească rolul public, în timp ce Regele Charles ar fi transmis clar că cei doi trebuie tratați drept cetățeni privați și că nu vor reprezenta Coroana. În paralel, specialiștii în relații publice consideră că Harry și Meghan ar putea reconstrui relația cu publicul britanic numai dacă se desprind de conflictele cu Familia Regală și lasă propriile proiecte să vorbească pentru ei.

Harry și Meghan, din nou în Marea Britanie

Potrivit The Mirror, Prințul Harry și Meghan Markle se află de aproximativ două săptămâni în Marea Britanie, iar revenirea lor a readus în prim-plan tensiunile mai vechi privind statutul pe care cei doi ar trebui să îl aibă atunci când se află în țară.

Discuțiile ar fi apărut între Regele Charles și fiul său cel mic pe tema felului în care Ducii de Sussex trebuie priviți în timpul șederii lor în Regatul Unit: ca „cetățeni privați” sau ca „figuri publice”, având în vedere notorietatea lor și legătura inevitabilă cu monarhia.

Potrivit informațiilor prezentate de publicația britanică, unul dintre principalele motive ale revenirii lui Harry ar fi dorința acestuia de a se implica mai mult în activitatea caritabilă desfășurată în țara natală, în special în pregătirea Jocurilor Invictus de anul viitor, care vor avea loc la Birmingham.

Regele Charles ar fi tras o linie clară

Revenirea lui Harry în spațiul public britanic a avut loc după ce, la cererea Regelui Charles, ar fi fost transmisă o scrisoare către peste 100 de persoane considerate „stakeholderi seniori”, prin care Palatul ar fi clarificat statutul Ducilor de Sussex.

Mesajul ar fi precizat că Harry și Meghan trebuie considerați cetățeni privați pe durata șederii lor prelungite în Marea Britanie și că nu vor acționa în numele Coroanei. De asemenea, scrisoarea ar fi reiterat faptul că cei doi nu își vor relua folosirea titlurilor de Alteță Regală, cunoscute în Marea Britanie prin abrevierea HRH.

Harry și Meghan au continuat însă să folosească titlurile de Duce și Ducesă de Sussex după retragerea din rolurile regale active, în 2020.

„Au nevoie să fie asociați cu Familia Regală britanică”

Expertul regal Hugo Vickers consideră că, indiferent cât de deteriorată ar fi relația dintre Harry, Meghan și restul familiei, cei doi vor continua să aibă nevoie de conexiunea cu monarhia pentru succesul proiectelor lor comerciale.

„Au nevoie să fie asociați cu Familia Regală britanică pentru a-și asigura contractele comerciale; altfel, nu am mai vorbi despre ei”, a declarat Vickers pentru The Sun.

În opinia sa, situația actuală intră în contradicție cu mesajul transmis de Harry și Meghan atunci când au renunțat la îndatoririle regale.

„Ni s-a spus mult timp că vor să fie cetățeni privați. Ni s-a spus că vor să plece, să-și construiască propriul drum în lume și să facă diverse lucruri”, a continuat expertul.

Revenirea în viața publică ar contrazice acordul din 2020, spune expertul

Hugo Vickers susține că o eventuală revenire a Ducilor de Sussex într-o formă de viață publică legată de monarhie ar intra în contradicție cu ceea ce s-a stabilit la întâlnirea de la Sandringham din 2020, desfășurată în perioada în care Regina Elisabeta a II-a era încă în viață.

„Acum că s-au întors, dacă vor să participe la viața publică, acest lucru este complet contradictoriu cu ceea ce s-a stabilit la întâlnirea de la Sandringham din 2020, când regretata Regină era încă în viață. Trebuie să accepte asta”, a spus Vickers.

Potrivit articolului, mesajul transmis în numele Regelui Charles ar fi exclus din nou posibilitatea unei formule de tip „jumătate înăuntru, jumătate în afară”, adică varianta în care Harry și Meghan să beneficieze de anumite elemente ale statutului regal, păstrând în același timp independența comercială pe care și-au dorit-o atunci când au plecat în Statele Unite.

Harry și Meghan ar putea avea succes și fără să se sprijine pe Coroană

O perspectivă diferită este oferită de specialista în relații publice Mayah Riaz, care consideră că Ducii de Sussex pot avea succes în proiectele pe care și le aleg în Marea Britanie și chiar își pot reconstrui relația cu publicul britanic, însă numai dacă își creează o identitate separată de Familia Regală.

În opinia sa, una dintre cele mai importante schimbări pe care Harry și Meghan ar trebui să le facă ar fi să se concentreze mai mult asupra activității lor caritabile și profesionale și să înceteze să transforme disputele cu Familia Regală într-o parte centrală a imaginii lor publice.

Specialista consideră că, din punct de vedere al comunicării, cuplul ar avea mai mult de câștigat dacă ar lăsa rezultatele proiectelor lor să vorbească în locul controverselor.

„Familia Regală este elefantul din cameră”

Mayah Riaz a explicat pentru Mirror că problema principală este faptul că Harry și Meghan încearcă să construiască o identitate publică independentă de instituția care, în bună măsură, le-a adus notorietatea internațională.

„Familia Regală este, evident, elefantul din cameră. Este extrem de dificil să construiești o identitate de celebritate complet separată atunci când atât de mult din interesul public față de Harry și Meghan provine încă din relația lor cu instituția pe care au părăsit-o”, a spus experta.

Ea a adăugat că o parte a publicului are impresia că Ducii de Sussex s-au concentrat prea mult timp asupra nemulțumirilor lor și prea puțin asupra distanțării de acestea.

„Există, de asemenea, percepția în rândul unei părți a publicului că s-a pus prea mult accent pe nemulțumiri și nu suficientă distanță față de ele. Dacă Harry și Meghan sunt sau nu de acord cu acest lucru este aproape irelevant din punct de vedere al relațiilor publice. Percepția devine realitate atunci când este repetată suficient de des”, a explicat Mayah Riaz.

Marea provocare pentru Harry și Meghan: să demonstreze că pot exista și fără scandalul regal

La șase ani după retragerea lor din prim-planul monarhiei britanice, Harry și Meghan se confruntă în continuare cu aceeași dilemă: legătura cu Familia Regală le oferă o notorietate uriașă, dar în același timp îi împiedică să se desprindă complet de trecut.

În timp ce Hugo Vickers consideră că această asociere este esențială pentru valoarea lor comercială, Mayah Riaz susține exact contrariul din punct de vedere al imaginii pe termen lung: cuplul ar avea nevoie să construiască proiecte suficient de puternice încât să nu mai depindă de conflictele, titlurile și conexiunile cu monarhia.

Rămâne de văzut dacă revenirea lor în Marea Britanie va marca începutul unei asemenea schimbări sau dacă numele Harry și Meghan va continua să fie legat, înainte de orice altceva, de Familia Regală pe care au decis să o părăsească în 2020.

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