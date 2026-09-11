Lora, după doi ani de chin. Artista dezvăluie cu ce se confruntă și ce măsuri a fost nevoită să ia: „Trebuie să scap de datorie!”

„Este al doilea an în care sunt focusată pe rezolvarea problemelor și pe găsirea de soluții.” Pentru Lora, ultimii doi ani au fost despre muncă, recuperare și încercarea de a-și pune lucrurile în ordine. Vara aceasta nu a fost neapărat una ușoară, însă artista spune că, în sfârșit, simte că lucrurile încep să se așeze. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Lora a vorbit despre perioada prin care trece, dar și despre schimbările pe care le-a făcut în viața ei.

Deși este, din fire, o persoană pozitivă, artista a resimțit din plin încărcătura ultimilor ani, atât la nivel psihic, cât și fizic. Perioadele solicitante și ritmul intens de lucru și-au pus amprenta asupra stării sale de sănătate, iar problemele fizice au devenit tot mai greu de ignorat. Lora spune că se confruntă cu o tensiune musculară persistentă, care i-a limitat inclusiv posibilitatea de a face sport. În ciuda eforturilor și a diverselor metode încercate până acum, problema nu pare să-și găsească încă rezolvarea.

„Acum a venit nota de plată și, cumva, trebuie să încerc să scap de datorie”

Una dintre activitățile care o ajută să se deconecteze și să-și încarce bateriile este pescuitul. Pentru Lora, momentele petrecute în natură au un efect aparte: îi oferă liniște și, pentru câteva ore, îi opresc gândurile. Se bucură de timpul petrecut alături de soțul ei, Ionuț, și de acele clipe simple în care poate să se relaxeze și să se reconecteze cu ea însăși.

CANCAN: Lora, cum a fost vara asta pentru tine? Cum ești?

Lora: A fost o vară agitată. Este al doilea an în care sunt focusată pe rezolvarea problemelor, pe găsirea de soluții, cu mai puțină vacanță și mai multă prezență în câmpul muncii, ca să spun așa.

Dar plecăm în vacanță în ianuarie. O să stăm plecați o lună. Ne-am luat deja biletele, deci nu este doar o promisiune, chiar o să plec să mă relaxez, pentru că am nevoie. Am avut doi ani foarte grei. Abia în vara asta, pe la jumătatea lui iulie, am simțit că se schimbă energia și că încep să se mai deblocheze lucrurile. Și mi s-a schimbat și mie starea de spirit. Sunt mai liniștită, mai pozitivă, mai… cum să zic, mai calmă. Adică, dacă tot sunt valuri mari și nu le pot opri, am preferat să învăț eu să fac surf pe ele.

CANCAN: Ești într-o formă bună, așa se vede.

Lora: Mulțumesc, nu consider că arăt spectaculos și nu sunt în cea mai bună formă fizică, pentru că am avut restricții în ceea ce privește mișcarea, din cauza unor probleme legate de musculatura foarte încordată. Încerc să rezolv problemele astea. Mă duc la o clinică unde fac fizioterapie. O să încep și kinetoterapia și o să fac și niște infiltrații. Există niște mușchi care, de peste doi ani, nu vor să se relaxeze cu absolut nimic. Niciun masaj, oricât de puternic, nu reușește să-i relaxeze. Am stat încordată prea mult timp, iar gâtul este foarte încordat și de la cântat. Am avut perioade cu activități intense, fără să fac recuperare după, iar acum a venit nota de plată și, cumva, trebuie să încerc să scap de datorie. Pe partea fizică, abia de puțin timp am început să fac sport, și fac asta cu măsură. Am grijă și la ce mănânc. Îți dai seama că, atunci când corpul nu-ți permite să faci sport, trebuie să fii și mai atentă la alimentație. Încerc să mănânc sănătos. Eu nu prea beau sucuri, țin sub control, cât pot, zahărul și mi-aș dori să renunț de tot la el. Învăț să consum suficientă proteină pentru cât am eu nevoie și iau suplimente pe baza analizelor pe care mi le-am făcut. Sunt suplimente care mă ajută să mă odihnesc mai bine, să nu mai fiu atât de stresată și să am mai multă energie. Important este să ai un stil de viață care să ți se potrivească.

Lora:”Am avut doi ani foarte grei”

CANCAN: Lora, cum a fost vara asta pentru tine? Cum ești?

Lora: A fost o vară agitată. Este al doilea an în care sunt focusată pe rezolvarea problemelor, pe găsirea de soluții, cu mai puțină vacanță și mai multă prezență în câmpul muncii, ca să spun așa.

Dar plecăm în vacanță în ianuarie. O să stăm plecați o lună. Ne-am luat deja biletele, deci nu este doar o promisiune — chiar o să plec să mă relaxez, pentru că am nevoie. Am avut doi ani foarte grei. Abia în vara asta, pe la jumătatea lui iulie, am simțit că se schimbă energia și că încep să se mai deblocheze lucrurile. Și mi s-a schimbat și mie starea de spirit. Sunt mai liniștită, mai pozitivă, mai… cum să zic, mai calmă. Adică, dacă tot sunt valuri mari și nu le pot opri, am preferat să învăț eu să fac surf pe ele.

CANCAN: Spune-mi despre pasiunea ta și a lui Ionuț pentru pescuit

Lora: Merg la pescuit și cu prietenii, dar și cu Ionuț. El este mult mai pasionat decât mine. Stă noaptea până târziu, se trezește primul dimineața și mă bucur foarte mult când îl văd atât de fericit.

Ne place să evadăm în natură împreună și să avem o activitate care ne face plăcere amândurora. Avem multe povești de la pescuit, una mai amuzantă decât alta. Odată, stăteam pe baltă noaptea, cu lansetele, și, la un moment dat, una dintre ele a început să țipe, semn că am pește. În încercarea de a-l scoate și de a mulina, m-a tras sub o salcie și m-am oprit nas în nas cu un băiat care își încurcase firul lui cu al meu. Nu era niciun pește. De obicei, când ni se încurcă firele, este destul de amuzant, pentru că mi se întâmplă des să le încurc cu Ionuț și stăm mult timp, foarte concentrați, să le descurcăm. Îmi place pescuitul pentru că este o formă de relaxare. Îmi oprește gândurile și mă ajută să mă deconectez.

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