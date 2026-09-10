Misterul morții lui Costeluș de la Clejani, departe de a fi elucidat! Cum s-a ajuns la intervenția Poliției și de ce trupul a fost predat familiei cu întârziere

Trupul neînsuflețit al lui Costeluș de la Clejani a fost, după mai multe zile de așteptare, ridicat de la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici, de către rudele tiktokerului. În urmă cu câteva zile, mai multe echipaje de poliție au fost nevoite să intervină după ce rudele lui Costeluș au cerut ridicarea trupului, însă, nu au reușit căci procesdurile medico-legale nu au fost finalizate. Trupul neînsuflețit a rămas la INML pe parcursul weekendului, iar rudele se așteptau să îl poată ridica luni, 7 septembrie, însă abia astăzi a fost ridicat de către sora, cumnata și două dintre nepoatele lui Costeluș de la Clejani care acum pun la punct ultimele detalii pentru înmormântarea care va avea loc sâmbătă. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Dr. Gabriel Gorun, medic primar în cadrul institutului, care a explicat motivele legale pentru care eliberarea trupului tiktokerului a fost întârziată, dar și în cât timp vor fi stabilite concluziile finale privind cauza decesului său.

Dr. Gabriel Gorun, medic primar INML, a explicat că trupul lui Costeluș de la Clejani a fost reținut pentru efectuarea necropsiei dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în cadrul dosarului penal deschis pentru stabilirea cauzei decesului. Iată la ce concluzii au ajuns anchetatorii, dar și în cât timp va fi dispusă expertiza finală.

Dr. Gabriel Gorun, medic primar INML, explică procedurile legale efectuate pentru eliberarea trupului lui Costeluș de la Clejani

CANCAN.RO: De ce a fost necesar ca trupul lui Costeluș de la Clejani să ajungă la INML?

Dr. Gabriel Gorun: A ajuns la INML pentru că Procuratura București a dispus acest lucru. Practic, noi nu cunoaștem exact care sunt toate circumstanțele cazului, astfel încât a fost necesară deschiderea unui dosar penal de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care instrumentează acest caz. În cadrul acestui dosar penal, Parchetul București a considerat necesară efectuarea unei necropsii. În acest sens, luni la orele 14.00 a ajuns la noi ordonanța, prin care ne-au adresat solicitarea de a face o necropsie a decedatului, care ulterior am aflat că murise cu câteva zile înainte. Așadar, din punctul nostru de vedere, am aflat de existența acestui caz abia luni, la ora două. Toate circumstanțele care au dus la deschiderea dosarului nu le cunoaștem. Noi știm doar ceea ce solicită procurorul prin ordonanță. În această ordonanță avea solicitări relativ comune unei solicitări de efectuare a necropsiei medico-legale, respectiv stabilirea cauzei morții, prezența sau nu a unor leziuni traumatice și eventuala gravitate a acestora sau legătura lor de cauzalitate cu cauza medicală a decesului, iar pentru acest caz, suplimentar, se adăugase o întrebare referitoare la calitatea îngrijirilor medicale de care a beneficiat pe durata spitalizării.

CANCAN.RO: Ne puteți spune de ce nu a putut familia să ridice trupul atunci când s-a prezentat inițial la institut?

Dr. Gabriel Gorun: În primul rând, ei s-au prezentat fără a contacta instituția, pentru a fi siguri că în ziua în care ei s-au prezentat vor și putea ridica cadavrul. În al doilea rând, în momentul de față instituția medico-legală, cel puțin cea bucureșteană, INML „Mina Minovici”, trece printr-o perioadă foarte proastă. În ultimii ani de zile nu am înregistrat o situație atât de dramatică precum cea prezentă, care se datorează unei lipse cronice de finanțare, unei migrații de personal, a imposibilității de a acoperi schema de personal, toate reflectându-se în imposibilitatea de a respecta termenele pe care, în mod uzual, le acordam fiecărui tip de expertiză, fiecărui tip de caz, inclusiv autopsiilor.

În momentul de față, din schema de personal de circa 18 autopsieri pe care legea din 2000 o permite, care niciodată nu a fost implementată, și schema de personal aprobată de Minister a inclus 8 autopsieri, noi funcționăm în momentul de față cu 4. Numai că din luna martie, de când am primit Ordonanța 7 pe 2026, cea care obligă instituțiile bugetare la scăderea cheltuielilor cu veniturile salariale, în Institutul de Medicină Legală soluția a fost aceea de a trimite oamenii în concediu fără plată. Astfel încât, lunar, toți angajații noștri pleacă în câteva zile de concediu fără plată pentru a putea să ne încadrăm în ținta de deficit bugetar de 20% pe care ne-a obligat Guvernul să o respectăm. Așadar, din cei 4, prin rotație sunt doar 3. Iar, pe perioada aceasta, care a fost și alocată unor concedii de odihnă, au fost zile în care am funcționat cu doar 2 autopsieri.

În ciuda faptului că noi am solicitat suplimentarea schemei de personal cu aprobarea angajării de oameni, aceasta ne-a fost acordată. Avem, în momentul de față, de 3 ori am încercat să angajăm autopsieri, dar aceste posturi au venit fără buget. Astfel încât, în momentul de față, dacă eu aș angaja pe cineva, ar însemna ca fondul meu de salarii, care este fix, să acopere și salariul noului angajat și să se reflecte și asupra celorlalți angajați care sunt deja cu salariul cu 20% scăzut, să le mai scad un procent ca să pot acoperi noul salariu. Iată că suntem puși într-o situație de tip „patul lui Procust”, în care orice decizie este greșită. Din motivul acesta, noi nu mai putem face față tuturor solicitărilor de autopsie care ne vin zilnic, astfel încât le prioritizăm în funcție de gradul de urgență medico-judiciară, respectiv la numărul de ordine pe care l-au primit odată ce a fost înregistrat cazul. Cazul de care vorbim nu a fost o urgență medico-judiciară, Parchetul sau Poliția nu a declarat-o astfel și, ca atare, i s-a alocat un număr de ordine. În ziua în care familia s-a prezentat, nu era programată această autopsie a fi făcută. Din nefericire, acest caz a fost unul tipic pentru situația din ultima lună.

CANCAN.RO: Familia susține că a fost sunată de către cineva de la INML cu o seară înainte să meargă a doua zi și să ridice trupul.

Dr. Gabriel Gorun: Instituția Medico-Legală nu ține niciun fel de corespondență cu persoane private, punct. Este o situație absolută, nimeni din Institutul Medico-Legal nu are îndatorirea de serviciu de a comunica în nume personal sau în nume instituțional cu aparținători. Aceștia sunt cei care trebuie să contacteze instituțiile și să afle informații. Dacă o persoană a fost sunată, nu înseamnă că a făcut-o în numele instituției. Am fost participant direct la o discuție cu membrii familiei, ei nu au fost sunați de cineva de la instituție, au fost sunați de cineva de la firma de pompe funebre cu care au luat legătura. Noi nu avem niciun fel de legătură cu vreo firmă de pompe funebre.

CANCAN.RO: Familia reclamă faptul că nimeni din partea instituției pe care o reprezentați nu a luat legătura cu ei, nu le-a oferit o explicație cu privire la întârzieri, iar explicațiile au venit doar din partea firmei de pază. Dumneavoastră spuneți că ați vorbit cu cineva din familie.

Dr. Gabriel Gorun: Într-adevăr, ei s-au prezentat, dar nu au luat legătura cu cineva din personalul nostru, respectiv cu biroul de informații sau la biroul de eliberări, documentație, sau să solicite în mod direct contactul cu o persoană autorizată a instituției pentru a primi informații și au declanșat o situație tensionată față de care cei de la pază au considerat necesară intervenția poliției pentru a o putea ține sub control. Ulterior liniștirii spiritelor, am comunicat direct cu membrii familiei, atât eu, cât și directorul instituției, explicându-le care este procedura și mai ales care sunt cauzele pentru care suntem în această situație nefericită și nedorită nici de noi și de nimeni altcineva, dar care este inevitabilă, din păcate, în contextul economic pe care îl traversăm.

„Acesta este motivul pentru care organul judiciar solicită expertiza medicală”

CANCAN.RO: Familia poate primi imediat concluziile autopsiei sau există o procedură și un termen?

Dr. Gabriel Gorun: Familia nu poate primi concluziile autopsiei pentru că există o lege a confidențialității datelor medicale și, mai mult, există secretul judiciar care ne obligă să nu dezvăluim, dincolo de minimum de informație de care are nevoie o familie pentru a-și înhuma ruda. Așadar, ei în niciun caz nu vor primi de la noi, de la instituția medico-legală, ci cel mult de la autoritatea judiciară care instrumentează cazul pot primi aceste concluzii ale expertizei. Ceea ce eliberăm noi este un certificat constatator medical al decesului unde, pe baza constatărilor, putem opina cu oarecare grad de probabilitate asupra cauzei medicale a decesului pe care o consemnăm.

CANCAN.RO: Așadar, odată cu eliberarea corpului decedatului, nu putem spune că avem o concluzie, un rezultat al autopsiei?

Dr. Gabriel Gorun: Nu, nu este rezultatul final, ci este doar o supoziție, cu suficientă probabilitate chiar de a fi și corectă, dar care urmează a fi confirmată prin numeroasele alte investigații care vor fi făcute, pe baza documentației medicale care urmează a fi suplimentată și altor date de interes pe care le solicităm Parchetului. Așadar, concluziile finale se vor regăsi în raportul final de expertiză necropsie care, de obicei, se eliberează în 3-4 luni, dar nu familiei, ci Parchetului.

CANCAN.RO: Familia susține că, probabil, instituția dumneavoastră a dorit să își facă reclamă și de aceea s-a întârziat atât de mult cazul lui Costeluș, el fiind un influencer puternic în zona online.

Dr. Gabriel Gorun: Este un narativ care nu face cinste nici celui care îl vehiculează și, cu atât mai puțin, celor care îl prelucrează și îl proliferează. Eu spun niciodată să nu ai nevoie de medicină legală, pentru că, din păcate, medicina legală de cele mai multe ori vine în contact cu partea cea mai puțin plăcută a vieții și, din acest motiv, suferința și consecințele pe care le exercită orice caz asupra celor care iau legătura cu medicina legală, noi le înțelegem și suntem absolut empatici.

În niciun caz medicina legală nu își va face vreodată reclamă, Doamne ferește, și, pe de altă parte, noi nu am profitat în niciun fel de acest caz, pentru că acest caz este unul dintr-o suită nenumărată, aș spune, de cazuri din ultima lună. Așadar, o astfel de întârziere, să nu credeți că, din partea aparținătorilor altor cazuri, nu am avut parte de același tip de nemulțumire, de exprimare a dezacordului, de încercare de prioritizare, de influență sau de intervenții. Numai că nu au ajuns în presă. Asta nu înseamnă că am chemat noi repede presa sau am încercat să profităm, Doamne ferește, de suferința lor pentru a arăta care este situația noastră.

CANCAN.RO: Cum s-a simțit personalul din instituție? S-au simțit în nesiguranță, au simțit presiuni din partea familiei, amenințări sau injurii?

Dr. Gabriel Gorun: Din păcate, chiar au existat astfel de situații. Din fericire, înțelegând totuși care este motivul pentru care familia decedatului a recurs la astfel de presiuni, nimeni nu a depus vreo plângere. Dar au fost colegi de-ai mei care s-au trezit cu aparținători sau susținători ai acestora în birouri, care au cerut explicații de la persoane care nu aveau niciun fel de calitate de a le oferi astfel de lucruri, dar ceea ce este mai rău este că aceste persoane au pătruns în Institutul Național de Medicină Legală, depășind filtrele noastre de securitate, care sunt instaurate tocmai cu un scop foarte clar: ca nu orice persoană să poată avea acces la documentele originale dintr-un dosar judiciar, care au un statut de siguranță și de confidențialitate explicite.Din acest motiv, noi avem circuitele foarte bine stratificate în institut și pătrunderea persoanelor este delimitată la anumite spații. Unele tertipuri au reușit să depășească filtrele noastre și personalul de pază, astfel încât aceștia au considerat că este necesară intervenția poliției pentru a readuce lucrurile în ordine.

CANCAN.RO: Vă referiți acum la Makaveli, pentru că știm că a fost o voce puternică.

Dr. Gabriel Gorun: Nu știu cine este personajul de care spuneți. Da, citesc și eu presa ca și dumneavoastră, dar nu cred că l-aș putea recunoaște pe stradă sau dacă m-aș întâlni cu el față în față.

CANCAN.RO: Fără să încălcați confidențialitatea anchetei, ce ne poate spune autopsia despre traseul medical care a dus la moartea lui Costeluș?

Dr. Gabriel Gorun: Totul. Sperăm că în final reușim să elucidăm întregul circuit evolutiv al afecțiunii care a condus la deces, astfel încât concluziile finale ale expertizei să reflecte cu obiectivare, prin analize, prin documente medicale, prin constatări necropsice sau prin examinări suplimentare, să elucidăm cu adevărat cauza morții, toți factorii care au contribuit la aceasta, factor cauzal, factor circumstanțial sau favorizanți și eventuala sau nu incidență a unor deficiențe în acordarea îngrijirilor medicale, astfel încât concluziile să reflecte cu adevărat realitatea și nicidecum speculații sau supoziții. Ăsta este rolul expertizei medicale, de aceea este solicitată medicina legală de către organul judiciar, pentru că, pe fondul de neutralitate absolută pe care îl are față de orice persoană și față de orice instituție, să reușim să dezvoltăm în final un lanț cauzal elocvent, care să fie suficient pentru organul judiciar pentru a face încadrarea faptei și alocarea eventualei vinovății.

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