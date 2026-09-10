Ioana, prima reacție după ce nepotul lui Năstase a atacat-o dur. Soția fostului tenismen nu se lasă intimidată: „O să ies și eu și o să le arăt”

Ioana, prima reacție după ce nepotul lui Năstase a atacat-o dur. Soția fostului tenismen nu se lasă intimidată: „O să ies și eu și o să le arăt”
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Scandalul dintre fostul tenismen Ilie Năstase și soția sa este departe de a se încheia. Situația a escaladat după declarațiile făcute de Ștefan Gheorghiu, nepotul lui Ilie Năstase, cu privire la convenția matrimonială. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, răspunsul Ioanei Năstase.

În interviul acordat ieri redacției noastre, Ioana a susținut că toate certurile dintre ea și Ilie nu au legătură cu partea financiară, nici pe departe. Potrivit acesteia, adevăratele motive sunt legate de gelozie și de o situație tensionată în cuplu, care a degenerat pe fondul geloziei duse la extrem de Ilie. Că s-a ajuns chiar și la agresiune fizică.

Ioana Năstase: „La momentul potrivit o să ies și eu să arăt probele mele”

Dacă până acum Ilie Năstase nu a ieșit să ofere nicio declarație oficială, cei apropiați lui, inclusiv familia, se pare că nu s-au mai putut abține. După ce Brigitte Pastramă a sărit în apărarea lui Ilie și a declarat că întreaga situație are legătură cu banii și averea, se pare că același lucru îl susține și nepotul fostului tenismen. În cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, acesta a declarat că există o convenție matrimonială solicitată de Ioana, prin care aceasta l-ar fi pus pe Ilie să semneze că renunță la tot ceea ce au dobândit în timpul căsătoriei.

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Ea a făcut o convenție matrimonială în urmă cu câteva luni, prin care l-a pus să semneze că el renunță la tot ce au dobândit în timpul căsătoriei. Și printre acestea se numără toate bunurile pe care ea le-a dobândit din 2018, de când este cu Ilie. Au fost cumpărate exclusiv din banii lui Ilie. Ea nu a contribuit cu absolut nimic. Asta știu sută la sută și pot să îi demonstrez când dorește dânsa. Ea, în relație, nu a venit cu absolut nimic. Tot ce are este de la Ilie: trei apartamente, trei mașini, și știe și ea foarte bine acest lucru. Toți banii care i-au venit în cont au venit din contul lui Ilie. Ea nu are niciun venit, nu muncește deloc. Toate veniturile sunt din partea lui Ilie și, în continuare, la fel. Știu foarte multe și abia aștept să îi mai facă ceva rău lui Ilie, pentru că știu foarte multe lucruri. Toți din familie știm și avem și dovezi.

Ilie Năstase și nepotul lui, Ștefan

Contactată din nou de către echipa CANCAN.RO cu privire la cele declarate de Ștefan Gheorghiu, Ioana Năstase pare că preferă, pentru moment, să păstreze tăcerea. Aceasta susține că nu își dorește să mai facă declarații până când nu va ieși public și nu va prezenta și dovezile pe care le deține.

Eu chiar nu vreau să mai comentez nimic, nici în legătură cu nepotul, nici cu nimeni. Vreau doar să stau liniștită, nu știu dacă mă înțelegeți! Să spună ce vor ei, eu chiar nu vreau să mai comentez nimic. Eu îl știu pe nepot. Nu vreau să îmi dau cu părerea în legătură cu el. La momentul potrivit o să aflați și de la mine, se va afla. La momentul potrivit o să ies și eu să arăt probele mele. Dacă este nevoie, o să ies. Dar eu nu vreau să îl denigrez pe Ilie. Dacă o să fie cazul, atunci voi spune ce am de spus.

Vă reamintim că, în data de 6 septembrie, poliția din Constanța a fost sesizată, iar pe numele lui Ilie Năstase a fost solicitat un ordin de protecție și montarea unei brățări electronice de monitorizare.

NU RATA: Ioana, adevărul despre scandalul cu Ilie Năstase! Soția fostului tenismen vorbește despre motivul care i-a transformat căsnicia într-un calvar: „Eu am probe”

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