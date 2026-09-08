Brigitte Pastramă, noi dezvăluiri acide despre Ioana Năstase: ”Nici măcar nu doarme cu el în camera de hotel”

Brigitte Pastramă, primele declarații după scandalul în care este implicat Ilie Năstase
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Scandalul dintre Ilie și Ioana Năstase ține în continuare primele pagini ale tabloidelor. Brigitte Pastramă a reacționat după ultimele evenimente. Fosta soție a marelui tenismen susține că relația celor doi ar ascunde mai probleme decât s-au adus în atenția publică. Vezi totul în exlucisivitate pe CANCAN.ro!

Potrivit informațiilor publice, Ioana Năstase a sesizat Poliția după un conflict pe care l-ar fi avut cu marele tenismen. Ulterior, a fost deschis un dosar penal. De cealată parte a baricadei, Brigitte spune că Ilie ar trebui să privească atent situația dintre el și actuala parteneră. Vezi emisiunea integrală aici!

„Este vremea să-i spun lui Ilie un strigăt mare, ca să audă, să deschidă ochii, să se trezească și să înțeleagă că demnitatea n-are valoare. Dacă iubești un bărbat, construiești împreună cu el. Nu spun că nu a fost darnic și cu mine. Nu spun că nu a fost generos.”

Brigitte susține că despărțirea nu este o premieră

Fosta soție a lui Ilie Năstase a făcut și o dezvăluire despre o despărțire anterioară. Brigitte spune că cei doi ar fi avut probleme similare și în urmă cu patru luni. Potrivit acesteia, împăcarea ar fi fost condiționată de semnarea unei convenții matrimoniale. Brigitte susține că documentul ar fi fost semnat de Ilie Năstase.

„În urmă cu patru luni, ei s-au mai despărțit o dată. Dacă el semnează o convenție matrimonială, ceea ce este al lui e al lui și ceea ce e al ei e al ei. Și a semnat. Asta cred că știu avocații mai bine. Atât a fost de deșteaptă. Acum, bineînțeles, probabil că se gândește că s-a pus la adăpost.”

Casa lui Ilie Năstase, vândută din gelozie

Fosta soție a lui Ilie susține că Ioana ar fi dorit să vândă casa în care tenismenul și Brigitte au locuit împreună, pentru că totul ar fi încărcat de energia fostei neveste. Zis și făcut. Casa a fost vândută, însă se pare că nu ar fi fost de ajuns ca actuala parteneră a lui Ilie Năstase să fie mulțumită.

„Casa era superbă. Ea a spus că era energia mea acolo, că nu poate să stea acolo. A propus să vândă casa și să ia alta. Eu mi-am lăsat acolo mobilă cumpărată din puținul meu. Mi-am luat și eu masa de machiaj. N-a vrut nici măcar pe aia să mi-o dea că a zis că-i plăcea ei. (…) Eu nu vreau să vorbesc despre trecutul doamnei. Eu vorbesc despre fostul meu soț și despre faptul că s-a ajuns prea departe. De-aia îi spun că mai bine o lasă să plece, că n-o să ajungă nicăieri. Pentru că va fi mult mai urât. Ea a ajuns deja să cheme poliția. La chestii de-astea nu există dragoste. Eu atâta cred.”

Ba mai mult, Brigitte a a povestit puțin și din dedesubturile mai puțin cunoscute de lume din relația Ioanei cu Ilie. Cei doi mergeau în vacanță, însă voia bună se închidea odată cu ușile de la camerele separate în care cei doi dormeau.

„O dată pe lună merge cu ea în Turcia și își iau o cazare. Camere diferite la același hotel. Nici măcar nu doarme cu el în camera de hotel. Dacă ei sunt soț și soție și vor să continue relația asta, sunt câteva anomalii pe care un cuplu normal nu prea le are.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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