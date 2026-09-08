Cât costă salopeta din mătase pe care Alexia Eram a purtat-o la Festivalul de Film de la Veneția

Cât costă salopeta din mătase pe care Alexia Eram a purtat-o la Festivalul de Film de la Veneția
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Alexia Eram / Sursa foto: Social media
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Alexia Eram a avut o apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția, unde a impresionat prin eleganța afișată pe covorul roșu. Pentru eveniment, bruneta a optat pentru un look rafinat, alegând o salopetă din mătase cu o croială fluidă și voluminoasă, pusă în valoare de accentele plisate. 

Prezentă la Festivalul de Film de la Veneția, Alexia Eram a atras privirile prin alegerea vestimentară. Creatoarea de conținut a mizat pe un outfit sofisticat, dar cu accente contemporane. Vedeta a purtat o salopetă de mătase, cu croială amplă în partea inferioară și un top de inspirație bustieră.

Fiica Andreei Esca a optat pentru o ținută sofisticată

Alexia Eram a bifat o apariție elegantă pe covorul roșu de la Veneția. Fiica Andreei Esca a ales un outfit cu un aer modern și rafinat. Tânăra a purtat o salopetă confecționată din crêpe de Chine, un material apreciat pentru textura sa fină, fluiditatea și aspectul luxos.

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Piesa vestimentară se remarcă prin croiala lejeră a pantalonilor, care cade amplu pe siluetă, în contrast cu partea superioară, construită într-o manieră inspirată de designul unei bustiere. Detaliile plisate dispuse în zona frontală completează ansamblul și îi conferă un efect vizual elegant. Potrivit descrierii produsului, salopeta ar avea un preț de aproximativ 2.200 de euro.

Prin această apariție, Alexia Eram a preferat eleganța fără exces, construind un look sofisticat și feminin. Ținuta s-a potrivit perfect cu atmosfera de la Veneția, acolo unde glamourul, cinematografia și moda se întâlnesc în fiecare sezon pe covorul roșu.

Sursa foto: Social media

Festivalul de la Veneția continuă până pe 12 septembrie

Veneția este, în această perioadă, gazda uneia dintre cele mai așteptate manifestări dedicate cinematografiei. Ajuns la ediția cu numărul 83, festivalul aduce pe Lido actori, regizori și personalități din lumea filmului, alături de vedete care își transformă aparițiile pe covorul roșu în adevărate momente de fashion.

Startul evenimentului a fost marcat de proiecția filmului „Ink”, semnat de regizorul Danny Boyle. Printre momentele importante ale ediției se numără și acordarea Leului de Aur pentru întreaga carieră lui George Clooney, una dintre cele mai cunoscute figuri ale cinematografiei internaționale.

Evenimentul se desfășoară până pe 12 septembrie. În aceste zile Veneția devine punctul de întâlnire al marilor nume din industria filmului, dar și un veritabil reper pentru tendințele din modă.

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