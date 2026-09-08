Iubita lui Mocăniță a cedat în baie cu ispita-pilot! Culisele celei mai încurcate povești din Thailanda

Insula Iubirii nici nu a apucat bine să-și intre în ritm, că secretele din Thailanda încep să iasă la suprafață. După povestea lui Remi Dobre și a Biancăi Iotu, despre care CANCAN.RO a dezvăluit deja ce s-a întâmplat în spatele camerelor, mai avem un cuplu care vine cu o poveste care ascunde foarte multe detalii. O concurentă a trecut pragul unei apropieri periculoase, iar aventura cu ispita nu s-a terminat în Thailanda. Vezi mai jos cine a cedat în fața tentației!

Noul sezon al „Insulei Iubirii” abia a început, dar Thailanda ascunde deja povești cât pentru un sezon întreg. Dacă până acum v-am dezvăluit ce s-a întâmplat cu unul dintre cuplurile care au ales să-și testeze iubirea pe meleagurile thailandeze CANCAN.RO vine acum cu o nouă dezvăluire bombă din culisele show-ului.

Este vorba despre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță, cuplul despre care telespectatorii au început deja să afle că nu a venit în Thailanda cu o relație tocmai lipsită de probleme. Cei doi aveau aproape trei ani de relație când au acceptat testul suprem, însă trecutul lor ascundea mai multe episoade care au pus serios la încercare încrederea dintre ei.

Mocăniță a înșelat-o pe Claudia de mai multe ori

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Ionuț Mocăniță nu ar fi fost tocmai ușă de biserică înainte de plecarea în Thailanda. Acesta ar fi călcat strâmb în relație de mai multe ori, iar Claudia l-ar fi prins în câteva dintre situații.

De altfel, povestea nu mai este chiar un secret. Noi am relatat deja (AICI) , că Ionuț a fost acuzat că s-a apropiat de mai multe femei, iar Claudia a povestit inclusiv despre un episod petrecut cu doar două săptămâni înainte de plecarea în Thailanda.

Numai că, dacă Mocăniță avea deja câteva „păcate” la activ, nici Claudia nu plecase în Thailanda cu conștiința atât de curată. Am aflat că și ea l-ar fi înșelat pe Ionuț înainte de emisiune. Vorba aceea… hoțul strigă hoții!

Claudia, prinsă în mrejele unei ispite

Potrivit surselor noastre, în timpul filmărilor, Claudia s-a apropiat tot mai mult de Eduard Vlădescu, pilotul, iar lucrurile dintre cei doi au depășit rapid limita unei simple conversații între concurentă și ispită.

Apropierile dintre cei doi au mers până într-un punct care le-ar putea suna cunoscut fanilor „Insulei Iubirii”. Un adevărat „deja-vu” din sezoanele trecute… baia.

Iar partea interesantă abia acum vine. Potrivit informațiilor noastre, Eduard nu ar fi recunoscut la testimoniale ce se întâmplase între el și Claudia. În schimb, după ce a ieșit din emisiune, ar fi povestit celor din jur despre episodul respectiv.

Dar povestea nu s-a terminat odată cu părăsirea insulei. Claudia și Eduard au continuat și după revenirea în România, iar legătura dintre cei doi ar fi durat câteva luni.

La un moment dat, însă, pilotul ar fi pus punct. Claudia nu ar fi renunțat atât de ușor. Tânăra ar fi continuat să îl caute și să apară în preajma lui, chiar și după ce acesta a decis să încheie definitiv relația.

Și acum vine partea care schimbă tot scenariul

Și dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu Mocăniță după despărțirea de Claudia, aici apare Andrușca.

În emisiune, cei doi s-au apropiat spre final, iar conexiunea dintre ei nu s-a oprit la camerele de filmat. CANCAN.RO a dezvăluit (AICI) că Andrușca a plecat de la bonfire împreună cu Mocăniță, iar cei doi formează un cuplu și în prezent. Mai mult, au fost surprinși dându-se de gol în mediul online, iar aceștia locuiesc chiar împreună.

Și asta nu e tot! Andrușca și Mocăniță au ajuns inclusiv la nunta lui Cristi Pungă și Francesca Sarao, semn că povestea lor a depășit demult granițele unui simple aventuri începute în reality-show-ul de pe Antena 1.

Un detaliu care ridică și mai multe semne de întrebare

În imaginile nedifuzate, disponibile pe Antena PLAY, Mocăniță le povestește ispitelor feminine cum au ajuns el și Claudia în Thailanda. Fosta iubită se înscrisese inițial pentru a fi ispită, însă planurile s-au schimbat după ce s-a împăcat cu Ionuț. Cei doi au ajuns astfel să participe împreună, ca un cuplu, în speranța că își vor testa relația.

Un scenariu asemănător a fost și în cazul lui Remi și al Biancăi. Blondina și-ar fi dorit inițial să participe ca ispită, însă lucrurile s-au schimbat, iar cei doi au ajuns să intre împreună în competiție ca parteneri.

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