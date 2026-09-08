Valentin Moraru a murit electrocutat după ce a căzut de pe acoperișul unei hale. Avea doar 20 de ani

Valentin Moraru a murit electrocutat după ce a căzut de pe acoperișul unei hale. Avea doar 20 de ani
Riccardo Valentin Moraru / Sursa foto: Social media
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Un român, în vârstă de numai 20 de ani, a murit în urma unui grav accident petrecut pe un șantier din Italia. Victima, Riccardo Valentin Moraru, se afla la muncă atunci când a căzut de pe acoperișul unei construcții.

În încercarea de a se prinde și de a evita căderea, tânărul ar fi intrat în contact cu cabluri de înaltă tensiune. Potrivit concluziilor preliminare rezultate în urma autopsiei, moartea acestuia a fost provocată de electrocutare.

Tragedia s-a produs în localitatea Barbarano Mossano, situată în provincia Vicenza, unde se desfășurau lucrări de extindere pentru compania ZinCol Italia Spa. Tânărul român ajunsese să lucreze acolo prin intermediul unei firme din exterior.

În urma verificărilor făcute după accident, autoritățile au descoperit că situația sa profesională nu era înregistrată în mod legal, acesta desfășurând activitatea fără un contract de muncă înregistrat.

Riccardo Valentin Moraru a căzut de la 12 metri

Conform primelor informații, tânărul s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut de la 12 metri. El ar fi încercat să se prindă de ceva pentru a nu ajunge la sol, însă în încercarea de a evita tragedia, Riccardo a intrat în contact cu liniile electrice de înaltă tensiune.

Autoritățile din Italia au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. În prezent, ancheta este în derulare împotriva unor persoane necunoscute, iar polițiștii încearcă să stabilească cu exactitate cine se face responsabil pentru condițiile în care tânărul a ajuns să lucreze pe acel șantier.

Sursa foto: Social media

Tânărul le-a transmis părinților că era ultima sa zi de muncă

Potrivit declarațiilor oferite de apropiați,  românul ajunsese să lucreze în Italia după ce fusese recrutat în țară de un antreprenor. Familia spune că i-a atras atenția lui Riccardo cu privire la lipsa de experiență pentru a lucra la înălțime.

„Riccardo ne-a sunat cu aproximativ o oră înainte de producerea tragediei. Era foarte fericit, deoarece urma să fie ultima sa zi de muncă în Barbarano Mossano. «Vă sun în această seară», ne-a spus atunci când ne-am despărțit. Din păcate, nu îi vom mai auzi niciodată vocea”, au declarat părinții tânărului, potrivit Wowbiz.

După pierderea fiului lor, părinții tânărului au mers în Italia pentru a se ocupa îndeaproape de situație. Acolo, aceștia au discutat cu avocata Alessandra Bocchi, cea care le oferă asistență juridică în acest dosar. Familia speră ca ancheta să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs accidentul și cine ar putea fi tras la răspundere pentru moartea tânărului.

Inspectorii de muncă din Italia spun că Riccardo nu avea un contract de muncă înregistrat, lucru care ridică semne de întrebare în cazul anchetei.

Tânărul de 20 de ani locuia în Camposampiero, provincia Padova, alături de alți români. Apropiații susțin că avea o relație strânsă cu cei dragi și că își suna zilnic părinții. Totodată, era nerăbdător să își vadă fratele mai mic.

După evenimentul tragic, părinții au primit bunurile tânărului, însă și aici au apărut semne de întrebare. Asta pentru că antreprenorul care îl adusese pe Riccardo în Italia nu i-a mai contactat după tragedie.

Mai mult, când li s-a restituit portofelul tânărului, acesta avea doar documentele, fără vreo anumită sumă de bani. Familia suspectează faptul că cineva i-ar fi luat și puținul pe care îl avea.

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