Tragedie în Italia! Un moldovean de 22 de ani a căzut peste 200 de metri în gol. Trupul, găsit cu drona

Tragedie în Italia! Un moldovean de 22 de ani a căzut peste 200 de metri în gol. Trupul, găsit cu drona
Sfârșit tragic pentru Andrea Mămăligă
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Tragedie în Italia! Un tânăr moldovean în vârstă de 22 de ani a murit, după ce s-ar fi prăbușit în gol peste 200 de metri. Acesta pornise într-o drumeție montană, care a avut însă un sfârșit tragic. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost găsit cu drona, după o amplă operațiune de căutare.

Andrea Mămăligă, un moldovean în vârstă de 22 de ani, se stabilise de ceva timp în Italia. Acesta locuia în Saonara, provincia Padova. Sâmbătă, 29 august, acesta pornise într-o drumeție montană, spre traseul de via ferrata Vajo Scuro, aflat în Grupul Fumante din Prealpii Vicentine.

Tânărul intenționa să parcurgă traseul și să petreacă noaptea într-un refugiu. Atunci când acesta nu a mai ajuns acasă, familia a început să se îngrijoreze. Cum acesta nu a mai răspuns la telefon, cei apropiați au dat alarma. Autoritățile au fost anunțate de dispariția lui abia în seara zilei de 30 august.

Tânărul a căzut peste 200 de metri în gol

După ce alarma a fost dată, a început o amplă operațiune de căutare atât la sol, cât și în aer. Timp de mai multe ore, salvatorii au verificat zona fără să găsească vreo urmă concludentă. Situația s-a schimbat atunci când un alt excursionist a oferit informații prețioase.

Acesta le-a povestit salvatorilor că găsise mai multe obiecte pe traseul Vajo Scuro. Bărbatul a crezut că acestea fuseseră abandonate și le luase cu el. Astfel, autoritățile și-au concentrat apoi verificările în partea inferioară a primului segment al traseului.

Un grup de salvatori a început coborârea pe peretele abrupt și a descoperit, pe rând, mai multe lucruri care îi aparțineau tânărului. În cele din urmă, o dronă ridicată de Salvamont pentru supravegherea terenului greu accesibil a localizat trupul neînsuflețit.

Trupul lui Andrea Mămăligă a fost recuperat cu elicopterul și transportat la baza amenajată lângă Rifugio Battisti. Din primele informații, se pare că tânărul ar fi căzut la puțin timp după ce începuse urcarea pe via ferrata, prăbușindu-se peste 200 de metri în gol.

Sfârșit tragic pentru Andrea Mămăligă

Sfârșitul tragic al moldoveanului a adus multă tristețe în comunitatea locală, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Întreaga comunitate de moldoveni din Italia este profund întristată de pierderea tragică a tânărului Andrea Mamaliga, în vârstă de doar 22 de ani, din Saonara, provincia Padova. O simplă excursie în munții Vicentini s-a transformat într-o tragedie greu de cuprins în cuvinte.

Andrea și-a pierdut viața în urma unei căderi de peste 200 de metri, lăsând în urmă o familie îndurerată, prieteni și oameni care l-au cunoscut și care astăzi îl plâng. La doar 22 de ani, un drum s-a oprit mult prea devreme.

Transmitem cele mai sincere condoleanțe părinților, rudelor, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au iubit. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să ofere familiei putere pentru a trece prin această încercare atât de grea. Sincere condoleanțe”, a transmis Asociația de Promovare Socială Ca’Noi APS.

 

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