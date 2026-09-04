Filmul tragediei în care Luca și Valentina au provocat decesul fiicei de 5 ani. Ce au descoperit autoritățile în urma autopsiilor

Filmul tragediei în care Luca și Valentina au provocat decesul fiicei de 5 ani. Ce au descoperit autoritățile în urma autopsiilor
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Luca Abbasciano și Valentina Pambianco au ajuns, după ani de îngrijire continuă a fiicei lor cu dizabilitate severă, într-o stare de epuizare totală. Bianca, născută prematur în 2021, avea nevoie de supraveghere permanentă, iar părinții își concentraseră întreaga viață în jurul ei.

Valentina renunțase la serviciu, Luca își adaptase locuința pentru a putea lucra fără să-și lase familia singură, iar cei doi căutaseră soluții medicale inclusiv în afara Italiei. În ciuda sprijinului primit de la serviciile sociale, presiunea zilnică i-a izolat treptat.

Filmul tragediei în care Luca și Valentina au provocat decesul fiicei de 5 ani

Rudele au alertat autoritățile după ce nu au mai reușit să ia legătura cu familia timp de mai multe ore. Carabinierii și pompierii au spart ușa locuinței din Pietralata și au găsit trupurile lui Luca, ale Valentinei, ale Biancăi și ale câinelui familiei.

În casă au fost descoperite zeci de scrisori adresate apropiaților, în care cei doi își cereau scuze, explicau motivele gestului și lăsau instrucțiuni pentru viitor. Printre toate mesajele, unul singur a sintetizat starea lor de disperare: „Nu putem face asta singuri.”

Ce au descoperit autoritățile în urma autopsiilor

Primele rezultate ale autopsiei, efectuate de Institutul de Medicină Legală de la La Sapienza, au stabilit că au fost trase trei focuri de armă, iar toate victimele au murit în urma unei împușcături în cap, notează ANSA.it.

Conform medicilor legiști coordonați de profesorul Vittorio Fineschi, cel care a apăsat pe trăgaci ar fi, cu mare probabilitate, Luca Abbasciano, însă nu este exclus ca Valentina să fi avut un rol activ în desfășurarea tragediei. Au fost prelevate probe suplimentare, iar rezultatele finale vor fi comunicate în următoarele săptămâni.

Poliția continuă investigațiile pentru a reconstitui ultimele ore ale familiei și pentru a stabili cu exactitate împrejurările care au dus la moartea celor trei.

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