Dan Bittman, cumva s-a mărit familia?! Artistul a golit supermarketul. Oare pentru cine a făcut aprovizionarea?

Luați aminte, vă comparați cu Dan Bittman la triceps? Da, nu este Mel Gibson în aceste imagini, ci chiar Dan Bittman însuși, surprins de CANCAN.RO în timp ce venea de la cumpărături. Ce-i drept, cam multe cumpărături. Să fie adevărate zvonurile că se mută Andreea la București? Cum care Andreea? Iubita lui Bittman. Dacă n-ați fost atenți, vedeți mai jos toate detaliile, plus imaginile.

Dan Bittman, celebru cântăreț și om de showbiz, are 64 de ani și o nouă iubită, cu care s-a afișat cât se poate de public la LOFT Mamaia, dar despre care încă e în faza de negare. Burlăcia e boală grea, e nevoie de un medic ca să-l vindece? De ce zicem asta? Pentru că noua lui iubită este din această profesie, specializată pe fizioterapie și recuperare medicală. E din Constanța, dar zvonul era că vine în Capitală și se mută la Dan Bittman acasă. Da, are și el o vârstă, își ia fizioterapeut personal, să-l tragă pe șale 😛.

Iată-l, deci, pe Dan Bittman, încărcat de cumpărături precum un Moș Crăciun de vară. Haideți să nu analizăm cu microscopul ce a cumpărat, dar e cam multă apă plată pentru un burlac. Nu cumva ascunde vreo Cosânzeană prin apartament? Mă rog, Andreea, că așa o cheamă pe tânăra și seducătoarea fizioterapeută.

Așa cum ne-a obișnuit, Bittman e îmbrăcat lejer, de vară, cu niște pantofi tip loafers de culoarea umpluturii merdenelelor, fără șosete, regulamentar. Apoi niște pantaloni scurți comozi, un tricou turcoaz și niște ochelari de soare de regizor de film. Bittman se îndreaptă grăbit spre intrarea apartamentului. a fost la cumpărături la Mega.

Dacă ne uităm atent s-ar putea să-i vedem și lista ieșind dintr-un buzunar. Pare să fi fost trimis „în misiune” de doamna lui. Nu e exclus nici să-l fi sunat cât era în magazin, gen „iubi, să nu uiți să-mi iei…”, cum pățesc cei mai mulți bărbați fix când sunt la casa de marcat și nu mai nimeni în față. Cam așa pare să fi pățit și Bittman, dacă e să ne luăm după privirea lui. Desigur, nu e treaba nimănui dacă lucrurile stau chiar așa, e dreptul la intimitate al fiecăruia. Poate tocmai de chestiunea cu intimitatea se temea și Bittman atunci când, în față la LOFT, cu Andreea de mână, a spus „Nu, doar ne distrăm”, nu că ar fi cu ea. Deși cu ea era. Până la urmă vom desluși situația, sau o va face însuși Dan Bittman.

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