Ce avere are Prințul Marco de la Insula Iubirii, de fapt. Câte clase a terminat

Ce avere are Prințul Marco de la Insula Iubirii, de fapt. Câte clase a terminat
Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Prințul Marco Dăscăliuc este unul dintre concurenții care intră în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, alături de soția sa, Bianca Ghiurcă. Cei doi formează unul dintre cele mai longevive cupluri din acest sezon, având o relație de aproape un deceniu și fiind căsătoriți de trei ani.

Dincolo de povestea lor de dragoste și de motivul pentru care au acceptat provocarea show-ului, Marco s-a remarcat și prin activitatea sa profesională și prin afacerile pe care le-a construit în România și Italia.

Prințul Marco activează în domeniul HORECA

Una dintre principalele direcții de business ale lui Marco este reprezentată de investițiile imobiliare. Acesta deține și gestionează proprietăți și investiții atât în Italia, cât și în România.

O altă zonă în care activează este HORECA. Prințul Marco și Bianca dețin afaceri în domeniul restaurantelor și al locațiilor de alimentație publică. Cei doi au construit în Italia un local de succes, care reprezintă una dintre sursele activității lor antreprenoriale.

De altfel, povestea lor de business este strâns legată de momentul în care s-au cunoscut. Bianca lucra într-un bar atunci când Marco a văzut-o pentru prima dată și a considerat că este femeia alături de care își poate construi viitorul.

Sursa foto: Social media

Cât valorează averea lui, de fapt

Deși, în prezent, nu există date oficiale care să indice concret averea Prințului Marco Dăscăliuc, putem face o simplă estimare. De precizat este faptul că suma nu trebuie să fie luată drept o valoare confirmată.

Totuși, în funcție de valoarea proprietăților deținute în România și Italia, precum și de performanța afacerilor din domeniul HORECA, averea sa ar putea fi estimată într-un interval cuprins între 1 și 5 milioane de euro.

Limita inferioară, de aproximativ 1-2 milioane de euro, ar putea reprezenta valoarea netă a activelor în scenariul în care portofoliul imobiliar este format din câteva proprietăți rezidențiale sau comerciale, la care se adaugă un restaurant cu o marjă medie de profit.

Pe de altă parte, o estimare de 3-5 milioane de euro ar fi posibilă dacă proprietățile din Italia și România sunt deținute integral sau au un nivel redus al creditării, iar afacerile din HORECA generează un rulaj anual ridicat.

Prințul Marco a terminat 12 clase

În ceea ce privește studiile, Prințul Marco a terminat liceul, ceea ce înseamnă că a absolvit 12 clase. Parcursul său profesional nu a fost însă construit în jurul unei cariere academice, ci mai degrabă al antreprenoriatului.

Marco și Bianca s-au cunoscut în Italia, acolo unde și-au construit împreună viața și au pus bazele activităților lor profesionale. În prezent, cei doi sunt antreprenori și activează în mai multe domenii, printre care se numără sectorul imobiliar și industria HORECA.

CITEȘTE ȘI: Prințul Marco de la Insula iubirii a ”dat-o de gard”. Gafă de zile mari: ”Pentru cei care găsește o asemănare între mine și Răzvan”

Cum au arătat Prințul Marco și Bianca Ghiurcă în ziua nunții! Concurenții Insula Iubirii au strălucit, la propriu

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Gabriela Lucuțar, mesaj dur pentru Adriana Bahmuțeanu după acuzațiile aduse: ”Nu am fost niciodată prietene”
Gabriela Lucuțar, mesaj dur pentru Adriana Bahmuțeanu după acuzațiile aduse: ”Nu am fost niciodată prietene”
Mama saxofonistului lui Lele și Adrian Cuculis, dezvăluiri după scandalul cu Leo Kuweit: ”Adriana l-a sunat”
Mama saxofonistului lui Lele și Adrian Cuculis, dezvăluiri după scandalul cu Leo Kuweit: ”Adriana l-a sunat”
Ramona Olaru și-a schimbat mașina. Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani conduce acum un SUV de lux
Ramona Olaru și-a schimbat mașina. Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani conduce acum un SUV de lux
Singurul motiv pentru care Adela Popescu ar divorța de Radu Vâlcan: ”Pentru mine ar fi sfârșitul!”
Singurul motiv pentru care Adela Popescu ar divorța de Radu Vâlcan: ”Pentru mine ar fi sfârșitul!”
Tzancă Uraganu’, în domeniul imobiliar! Artistul pregătește un proiect de amploare cu 3 blocuri, piscină și loc de joacă
Tzancă Uraganu’, în domeniul imobiliar! Artistul pregătește un proiect de amploare cu 3 blocuri, piscină și loc de joacă
Au MURIT într-un jacuzzi de lux. Copiii au fost cei care i-au găsit
Mediafax
Au MURIT într-un jacuzzi de lux. Copiii au fost cei care i-au găsit
Conducerea TVR și Radio România se schimbă. Gândul a obținut motivarea CCR în cazul alegerii șefilor televiziunii și radioului public, contestată de AUR. Surse: Documentul va fi publicat în Monitorul oficial azi sau mâine
Gandul.ro
Conducerea TVR și Radio România se schimbă. Gândul a obținut motivarea CCR în cazul alegerii șefilor televiziunii și radioului public, contestată de AUR. Surse: Documentul va fi publicat în Monitorul oficial azi sau mâine
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile
Adevarul
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
Digi24
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
Singurii oameni din lume care pot călători FĂRĂ pașaport. De ce regulile nu li se aplică
Mediafax
Singurii oameni din lume care pot călători FĂRĂ pașaport. De ce regulile nu li se aplică
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nu i-a lăsat din preț și a călcat-o cu mașina. Un bărbat a băgat în spital o prostituată
Click.ro
Nu i-a lăsat din preț și a călcat-o cu mașina. Un bărbat a băgat în spital o prostituată
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Promotor.ro
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
go4it.ro
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
Câtă apă există pe Pământ?
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Conducerea TVR și Radio România se schimbă. Gândul a obținut motivarea CCR în cazul alegerii șefilor televiziunii și radioului public, contestată de AUR. Surse: Documentul va fi publicat în Monitorul oficial azi sau mâine
Gandul.ro
Conducerea TVR și Radio România se schimbă. Gândul a obținut motivarea CCR în cazul alegerii șefilor televiziunii și radioului public, contestată de AUR. Surse: Documentul va fi publicat în Monitorul oficial azi sau mâine
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.