Ce avere are Prințul Marco de la Insula Iubirii, de fapt. Câte clase a terminat

Prințul Marco Dăscăliuc este unul dintre concurenții care intră în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, alături de soția sa, Bianca Ghiurcă. Cei doi formează unul dintre cele mai longevive cupluri din acest sezon, având o relație de aproape un deceniu și fiind căsătoriți de trei ani.

Dincolo de povestea lor de dragoste și de motivul pentru care au acceptat provocarea show-ului, Marco s-a remarcat și prin activitatea sa profesională și prin afacerile pe care le-a construit în România și Italia.

Prințul Marco activează în domeniul HORECA

Una dintre principalele direcții de business ale lui Marco este reprezentată de investițiile imobiliare. Acesta deține și gestionează proprietăți și investiții atât în Italia, cât și în România.

O altă zonă în care activează este HORECA. Prințul Marco și Bianca dețin afaceri în domeniul restaurantelor și al locațiilor de alimentație publică. Cei doi au construit în Italia un local de succes, care reprezintă una dintre sursele activității lor antreprenoriale.

De altfel, povestea lor de business este strâns legată de momentul în care s-au cunoscut. Bianca lucra într-un bar atunci când Marco a văzut-o pentru prima dată și a considerat că este femeia alături de care își poate construi viitorul.

Cât valorează averea lui, de fapt

Deși, în prezent, nu există date oficiale care să indice concret averea Prințului Marco Dăscăliuc, putem face o simplă estimare. De precizat este faptul că suma nu trebuie să fie luată drept o valoare confirmată.

Totuși, în funcție de valoarea proprietăților deținute în România și Italia, precum și de performanța afacerilor din domeniul HORECA, averea sa ar putea fi estimată într-un interval cuprins între 1 și 5 milioane de euro.

Limita inferioară, de aproximativ 1-2 milioane de euro, ar putea reprezenta valoarea netă a activelor în scenariul în care portofoliul imobiliar este format din câteva proprietăți rezidențiale sau comerciale, la care se adaugă un restaurant cu o marjă medie de profit.

Pe de altă parte, o estimare de 3-5 milioane de euro ar fi posibilă dacă proprietățile din Italia și România sunt deținute integral sau au un nivel redus al creditării, iar afacerile din HORECA generează un rulaj anual ridicat.

Prințul Marco a terminat 12 clase

În ceea ce privește studiile, Prințul Marco a terminat liceul, ceea ce înseamnă că a absolvit 12 clase. Parcursul său profesional nu a fost însă construit în jurul unei cariere academice, ci mai degrabă al antreprenoriatului.

Marco și Bianca s-au cunoscut în Italia, acolo unde și-au construit împreună viața și au pus bazele activităților lor profesionale. În prezent, cei doi sunt antreprenori și activează în mai multe domenii, printre care se numără sectorul imobiliar și industria HORECA.

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