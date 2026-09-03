Ramona Olaru și-a schimbat mașina. Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani conduce acum un SUV de lux

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Ramona Olaru continuă să își surprindă urmăritorii cu alegerile sale din zona auto. Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a început luna septembrie cu o nouă achiziție și le-a arătat fanilor imagini cu mașina pe care o conduce în prezent. Este vorba despre un SUV impunător, care se înscrie perfect în categoria automobilelor preferate de asistenta TV în ultimii ani.

Noua mașină nu reprezintă o abatere de la stilul pe care Ramona Olaru l-a adoptat atunci când vine vorba despre autoturisme. Vedeta a optat din nou pentru un model cu dimensiuni generoase, un aspect elegant și un nivel ridicat de confort. Alegerea confirmă, încă o dată, preferința sa pentru mașinile care ies în evidență atât prin design, cât și prin dotări.

Ramona Olaru, o nouă schimbare în garaj

Primele imagini cu noua achiziție au apărut pe rețelele de socializare, acolo unde Ramona Olaru obișnuiește să împărtășească momente din viața sa de zi cu zi. De această dată, atenția urmăritorilor s-a îndreptat către automobilul pe care vedeta îl va folosi de acum înainte.

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În ultimii ani, Ramona Olaru nu a rămas fidelă unui singur autoturism. Vedeta și-a schimbat de mai multe ori mașina, însă există un element care s-a regăsit în majoritatea alegerilor sale: pasiunea pentru SUV-uri.

Modelele de acest tip par să fie alegerea ideală pentru Ramona Olaru, atât datorită aspectului masiv, cât și spațiului și confortului pe care îl oferă. Noua mașină păstrează aceeași direcție, fiind un automobil care atrage rapid atenția.

Mai mult, vedeta a ales de această dată un brand cu care este deja familiarizată. Ramona Olaru a mai avut în trecut o mașină produsă de același constructor, astfel că noua achiziție pare să confirme faptul că este mulțumită de automobilele acestuia.

În funcție de motorizare, echipare, opțiunile suplimentare și configurația aleasă, prețul unui astfel de SUV poate varia considerabil. Modelele din această categorie pornesc de la aproximativ 40.000-50.000 de euro, în timp ce variantele mai bine echipate pot depăși pragul de 60.000 de euro.

Prin urmare, schimbarea făcută de Ramona Olaru presupune o investiție importantă. Vedeta nu pare să facă însă compromisuri atunci când vine vorba despre mașina pe care o conduce, iar alegerile sale din ultimii ani au demonstrat constant acest lucru.

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