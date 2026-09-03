PRO TV a anunțat oficial grila de toamnă. Când se difuzează Vocea României și MasterChef

PRO TV a anunțat oficial grila de toamnă. Când se difuzează Vocea României și MasterChef
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Toamna anului 2026 vine cu o ofertă bogată de programe la PRO TV și VOYO, postul pregătind un sezon în care show-urile consacrate se întâlnesc cu producții noi, competiții spectaculoase și povești menite să atragă cât mai mulți telespectatori. Vedetele postului revin în fața publicului, iar grila include atât formate deja cunoscute, cât și proiecte care aduc elemente noi.

Printre cele mai importante reveniri se numără „Vocea României”, unul dintre cele mai urmărite show-uri muzicale ale postului. Emisiunea începe pe 4 septembrie, de la ora 20:30, și ajunge la sezonul cu numărul 14. Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu vor ocupa din nou scaunele de antrenori și vor încerca să își formeze cele mai puternice echipe.

MasterChef România revine cu o competiție spectaculoasă

La doar câteva zile după debutul „Vocii României”, telespectatorii vor avea parte de o nouă doză de competiție. „MasterChef România” începe pe 7 septembrie, de la ora 20:30, cu un sezon care promite să ridice considerabil nivelul provocărilor culinare.

Noul sezon al emisiunii îi aduce din nou împreună pe Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, care vor analiza preparatele concurenților și vor decide cine merită să meargă mai departe. Gina Pistol se întoarce și ea în echipa emisiunii.

Startul sezonului va fi unul cu totul special. Nu mai puțin de 120 de persoane vor găti în același timp, într-o provocare de amploare care își propune să testeze încă din primele minute talentul și rezistența participanților.

Oferta PRO TV pentru această toamnă nu se limitează la marile competiții. Postul pregătește un program divers, destinat atât celor care preferă producțiile de ficțiune, cât și telespectatorilor care urmăresc reality-show-uri sau emisiuni de divertisment.

„Las Fierbinți” rămâne una dintre producțiile importante din grila postului, serialul continuând să aducă în prim-plan personajele îndrăgite și situațiile comice care au făcut din localitatea fictivă unul dintre cele mai cunoscute universuri de televiziune din România.

În paralel, PRO TV pregătește și o nouă producție românească de ficțiune. Proiectul face parte din strategia postului de a continua investițiile în producțiile locale și de a le oferi telespectatorilor povești inspirate din realitatea și societatea românească.

Toamna aduce și o nouă producție axată pe relații, atracție și competiție. „Burlacii: Foc în Paradis” promite să combine romantismul cu situații imprevizibile, personaje puternice și răsturnări de situație.

Când încep principalele emisiuni

Prima mare revenire din această toamnă este „Vocea României”. Sezonul 14 începe vineri, 4 septembrie, de la ora 20:30. Show-ul muzical deschide seria marilor producții de toamnă și aduce în fața publicului noi concurenți dornici să îi convingă pe antrenori că merită un loc în competiție.

Pe 7 septembrie, de la aceeași oră, este programată revenirea „MasterChef România”. Competiția culinară pornește cu un număr impresionant de participanți și cu o serie de probe menite să facă diferența încă din primele ediții.

În perioada următoare, grila va fi completată de seriale, producții de divertisment și formate dedicate celor care urmăresc povești de dragoste și reality-show-uri.

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