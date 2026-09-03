Gigi Becali, prima reacție după decizia luată de Tribunalul Constanța în dosarul care o vizează pe fiica lui: ”Somn să nu aveți!”

Gigi Becali, prima reacție după decizia luată de Tribunalul Constanța în dosarul care o vizează pe fiica lui: ”Somn să nu aveți!”
Gigi Becali a reacționat după ce fiica sa, Teodora, a pierdut în instanță
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După ce Teodora Becali a pierdut, în primă instanță, procesul prin care a contestat amenda primită de la Garda de Mediu pentru lucrările la biserica de lemn din Techirghiol, Gigi Becali a reacționat și a anunțat că este pregătit să continue lupta cu autoritățile.

Fiica lui Gigi Becali este proprietara din acte a construcției și a contestat în instanță sancțiunea aplicată de comisarii Gărzii de Mediu Constanța. Judecătoria a respins însă cererea sa, iar decizia poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

Lăcașul de cult a fost construit pe malul lacului Techirghiol, într-o zonă naturală protejată de importanță deosebită, potrivit reprezentanților Societății Ornitologice Române. Problemele au început încă din iunie 2025, când Garda de Mediu Constanța a aplicat primele amenzi și a stabilit că lucrările trebuie desființate, iar terenul trebuie readus la starea inițială.

Biserica din lemn urma să fie ridicată în memoria bunicii Teodorei, însă construcția a fost începută fără documentația și avizele necesare pentru intervențiile într-o arie protejată. În aceste condiții, construcția riscă să fie demolată.

Gigi Becali, „război” cu autoritățile din Constanța

Cum a reacționat Gigi Becali după ce fiica sa, Teodora, a pierdut procesul

Gigi Becali a reacționat după decizia instanței. Acesta nu intenționează să renunțe la altarul amenajat în acel loc și este hotărât să continue demersurile împotriva autorităților pentru a-l păstra.

Pentru moment, însă, decizia instanței poate fi contestată, astfel că situația bisericii nu este încă definitiv tranșată.

„Care vă atingeţi de biserica lui Hristos, somn să nu aveţi! E cerul pe pământ aici! Voi vedeţi masă, voi vedeţi pământ, dar aici e cerul!”, a spus Gigi Becali, conform Observator.

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