Gigi Becali a făcut show pe Muntele Athos! A dat 1.000 de euro pentru calul cu care a urcat

Așa cum îi este obiceiul, o dată la câteva luni, Gigi Becali se refugiază câteva zile pe Muntele Athos. De data aceasta, latifundiarul din Pipera a ajuns călare la adăpostul Panagia, situat la o altitudine de aproximativ 1.500 de metri, pe ultima porțiune de urcare spre vârf.

Adăpostul Chilia Megali Panagia este principalul punct de popas și de odihnă pentru pelerini și drumeți, înainte de a urca la Capela Schimbării la Față de pe vârful Muntelui Athos. Traseul până acolo poate fi parcurs pe jos sau cu ajutorul cailor și măgarilor disponibili pentru transportul călătorilor și al bagajelor acestora.

Gigi Becali: „Am vrut să mă dau smecher”

Acest serviciu de transport este contra cost. În timp ce unii pelerini aleg calea grea și își duc bagajele și „greutățile” pe jos, pe picioarele lor, până sus, pe poteca spre vârful Muntelui Athos, de data aceasta, Gigi Becali a ales calea ușoară, adică a confortului. Bântuit de amintirile ultimilor 10 kilometri parcurși pe jos în trecut „când îl țineau picioarele”, acum nu a mai stat pe gânduri și a scos din buzunar 1.000 de euro pentru a parcurge drumul călare.

„Am vrut să mă dau șmecher. Data trecută am zis primul, eu acolo. 10 ore am urcat pe munte, dar bătrânețea… Eu mă dădeam șmecher, credeam că tot așa sunt, ca acum 15 ani. Băi, băiatule, nu mă mai țineau picioarele așa. Când am văzut că nu sunt primul, să vezi. A trecut un albanez cu niște măgari și l-am chemat. Ia aici 1.000 de euro, care e cel mai bun măgar al tău? Mi-a arătat unul și i-am zis că trebuie să-i întrec pe toți, eu să fiu primul. M-a luat albanezul, m-a pus pe măgar și i-am depășit pe toți ca să fiu tot eu primul (n.r. râde)“, a spus Gigi Becali pentru Fanatik superliga.

„Am luat trei milioane de dolari și i-am împărțit”

De-a lungul anilor, Gigi Becali s-a impus ca unul dintre cei mai importanți sponsori ai chiliilor românești de pe Muntele Athos. Și-a dorit ca monarhii și călugării români să aibă condiții bune de trai și să nu depindă de alte comunități, motiv pentru care latifundiarul din Pipera i-a sprijinit cu donații de ordinul milioanelor de dolari.

”M-am dus, am luat trei milioane de dolari şi i-am împărţit la toate chiliile româneşti de pe muntele Athos. Cash. Pe urmă încă două, încă unul. Ca să nu mai existe călugări români subjugaţi de greci! Am aranjat totul acolo. Boboc, tot. Am făcut boboc. M-am dus ani de zile acolo. În fiecare an, două-trei milioane, două-trei milioane, cât era nevoie. Boboc am făcut”, a mai spus Gigi Becali pentru sursa citată.

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