Acasă » Exclusiv » Gigi Becali n-a stat pe gânduri și a acționat imediat! Momentul care i-a făcut pe toți să întoarcă capetele în fața catedralei din Pipera

Gigi Becali n-a stat pe gânduri și a acționat imediat! Momentul care i-a făcut pe toți să întoarcă capetele în fața catedralei din Pipera

De: Adrian Vâlceanu 03/08/2026 | 05:50
Gigi Becali n-a stat pe gânduri și a acționat imediat! Momentul care i-a făcut pe toți să întoarcă capetele în fața catedralei din Pipera
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gigi Becali rămâne un tip generos și mereu dornic să-i ajute pe nevoiașii care îi cer sprijin financiar. Mai ales persoanele cu probleme de sănătate, care nu-și permit operații, sau doborâți de greutăți și lipsiți de mijloacele necesare traiului în urma acestor probleme. Iată-l deci pe Gigi Becali oferind un teanc destul de gros de bani unui om care i-a cerut ajutorul chiar în pragul catedralei din Pipera pe care o ctitorește patronul FCSB! CANCAN.RO are imagini cu momentul în care Becali bagă adânc mâna în buzunar și scoate câteva sute de lei.

Gigi Becali, 68 de ani, muncește aproape zi de zi pe șantierul marii biserici din Pipera, în care a investit deja 10 milioane de euro și abia a ajuns cu ea la roșu. Deși sfințită, biserica nu e terminată și Becali știe că va mai petrece acolo ani buni până să vadă cu ochii lui cel mai important proiect al lui, cel de suflet.

Gigi Becali ajută oamenii cu probleme

Și pentru că iertarea păcatelor nu vine doar din ridicarea de biserici, Gigi Becali nu uită să-i miluiască pe cei sărmani, care deseori vin direct la bogatul latifundiar din Pipera, profitând de faptul că Becali nu s-a înconjurat niciodată de bodyguarzi, pentru că știe că-l iubește toată lumea și practic nimeni nu i-ar face vreun rău, precum unui erou național. Becali a venit pe șantier cu deja celebrul său Rolls-Royce Ghost, de culoare albastră, o mașină care costă 500.000 de euro și despre care Becali spunea că e ultima cu care va circula în viața lui.

Bărbatul îi mulțumește lui Becali pentru generozitate

Iată că unul din nenumărații săraci ai țării și-a făcut curaj și a urcat treptele bisericii, venind până la Becali însuși! Cu toate că are un dispozitiv montat pe trahee, care sigur îi face exprimarea prin vorbe un act dificil și probabil dureros, el reușește să-i explice lui Gigi Becali situația sa. Impresionat, Becali bagă mâna în buzunar și îl ajută pe nevoiaș cu câteva sute de lei. Nu i-a dat euro, probabil teancul de euro e în buzunarul celălalt și valuta e rezervată pentru plățile mai „grele” de pe șantier, cum a fost de exemplu când au venit preoții să discute tarifele de sfințire, moment pe care CANCAN.RO l-a imortalizat AICI.

Becali investește milioane în ctitoria sa din Pipera

Cu mătăniile negre, de care nu se desparte niciodată, Gigi Becali coboară mulțumit treptele mici sale catedrale, de care este atât de mândru. Nu o dată latifundiarul din Pipera s-a lăudat că acolo construiește nu neapărat cea mai mare biserică ortodoxă din lume, ci cea mai frumoasă! Se vede că Becali e mulțumit de faptul că a putut să ajute un biet om mai nevoiaș. Se gândește probabil că i-au fost iertate câteva din păcatele tinereților sale. De altfel, să nu uităm proverbul: „Cine dă la săraci, îl împrumută pe Dumnezeu!”.

CITEȘTE ȘI:

FIICA LUI VICTOR BECALI A ÎMBRĂCAT ROCHIA DE MIREASĂ LA 10 ANI DE LA CUNUNIA CIVILĂ! NUNTĂ MACHEDONEASCĂ DE POVESTE! 400 DE INVITAȚI AU PETRECUT ÎNTR-UN DECOR SPECTACULOS

NU RATA!

GINERELE LUI BECALI A APĂSAT PEDALA ȘI A UITAT DE MARCAJUL RUTIER! MIHAI MINCU ȘI-A ETALAT NOUA BIJUTERIE PE PATRU ROȚI ȘI CEASUL DE 200.000 DE EURO



Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mădălina Pamfile a activat „faza lungă” sub maioul mulat. Fosta asistentă TV a atras privirile tuturor la mall
Exclusiv
Mădălina Pamfile a activat „faza lungă” sub maioul mulat. Fosta asistentă TV a atras privirile tuturor la mall
Ce fac Andreea Bălan și Victor Cornea, la 3 luni de la nuntă. Obiceiul la care artista nu poate renunța sub nicio formă
Exclusiv
Ce fac Andreea Bălan și Victor Cornea, la 3 luni de la nuntă. Obiceiul la care artista nu…
Cei mai cool câini din lume! Au cucerit valurile la Campionatul Mondial de Surf
Mediafax
Cei mai cool câini din lume! Au cucerit valurile la Campionatul Mondial de...
Noi detalii în cazul ATENTATULUI cu 5 morți de la Moscova. Cine a fost ținta
Gandul.ro
Noi detalii în cazul ATENTATULUI cu 5 morți de la Moscova. Cine a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Ce ai voie să iei din camera de hotel și ce se consideră furt
Adevarul
Ce ai voie să iei din camera de hotel și ce se consideră...
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane de ani
Digi24
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu...
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și Pești
Mediafax
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și...
Parteneri
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cătălin Botezatu, reacție fermă după acuzațiile lui Eli Lăslean: „Acolo unde există dovezi, vorbește legea”
Click.ro
Cătălin Botezatu, reacție fermă după acuzațiile lui Eli Lăslean: „Acolo unde există dovezi, vorbește legea”
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6 pentru KGB și a fugit în URSS
Digi 24
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6...
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de zeci de ani cu un amfiteatru roman fals
Digi24
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de...
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
Promotor.ro
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Descopera.ro
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Noi detalii în cazul ATENTATULUI cu 5 morți de la Moscova. Cine a fost ținta
Gandul.ro
Noi detalii în cazul ATENTATULUI cu 5 morți de la Moscova. Cine a fost ținta
Tags:
ULTIMA ORĂ
Mădălina Pamfile a activat „faza lungă” sub maioul mulat. Fosta asistentă TV a atras ...
Mădălina Pamfile a activat „faza lungă” sub maioul mulat. Fosta asistentă TV a atras privirile tuturor la mall
Cum scapi de mucegaiul din mașina de spălat rufe. Greșeala pe care mulți o fac după fiecare spălare
Cum scapi de mucegaiul din mașina de spălat rufe. Greșeala pe care mulți o fac după fiecare spălare
Ella Vișan, ispită la Insula Iubirii? Scenariul care dinamitează show-ul de la Antena 1: fostul blondei, ...
Ella Vișan, ispită la Insula Iubirii? Scenariul care dinamitează show-ul de la Antena 1: fostul blondei, concurent în cuplu
Ce mai face astăzi Iolanda Cristea, celebra Naste din Berceni. Vocea formației Albatros care a cucerit ...
Ce mai face astăzi Iolanda Cristea, celebra Naste din Berceni. Vocea formației Albatros care a cucerit România a dispărut aproape complet din lumina reflectoarelor
Apariție de poveste pentru familia regală. Prințul William și Kate au venit cu toți cei trei copii ...
Apariție de poveste pentru familia regală. Prințul William și Kate au venit cu toți cei trei copii la Jocurile Commonwealth
Horoscop rune azi, 4 august 2026. Othala inversată aduce blocaje și cheltuieli neașteptate. Zodia ...
Horoscop rune azi, 4 august 2026. Othala inversată aduce blocaje și cheltuieli neașteptate. Zodia care trebuie să fie extrem de atentă
Vezi toate știrile