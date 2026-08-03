Gigi Becali n-a stat pe gânduri și a acționat imediat! Momentul care i-a făcut pe toți să întoarcă capetele în fața catedralei din Pipera

Gigi Becali rămâne un tip generos și mereu dornic să-i ajute pe nevoiașii care îi cer sprijin financiar. Mai ales persoanele cu probleme de sănătate, care nu-și permit operații, sau doborâți de greutăți și lipsiți de mijloacele necesare traiului în urma acestor probleme. Iată-l deci pe Gigi Becali oferind un teanc destul de gros de bani unui om care i-a cerut ajutorul chiar în pragul catedralei din Pipera pe care o ctitorește patronul FCSB! CANCAN.RO are imagini cu momentul în care Becali bagă adânc mâna în buzunar și scoate câteva sute de lei.

Gigi Becali, 68 de ani, muncește aproape zi de zi pe șantierul marii biserici din Pipera, în care a investit deja 10 milioane de euro și abia a ajuns cu ea la roșu. Deși sfințită, biserica nu e terminată și Becali știe că va mai petrece acolo ani buni până să vadă cu ochii lui cel mai important proiect al lui, cel de suflet.

Gigi Becali ajută oamenii cu probleme

Și pentru că iertarea păcatelor nu vine doar din ridicarea de biserici, Gigi Becali nu uită să-i miluiască pe cei sărmani, care deseori vin direct la bogatul latifundiar din Pipera, profitând de faptul că Becali nu s-a înconjurat niciodată de bodyguarzi, pentru că știe că-l iubește toată lumea și practic nimeni nu i-ar face vreun rău, precum unui erou național. Becali a venit pe șantier cu deja celebrul său Rolls-Royce Ghost, de culoare albastră, o mașină care costă 500.000 de euro și despre care Becali spunea că e ultima cu care va circula în viața lui.

Iată că unul din nenumărații săraci ai țării și-a făcut curaj și a urcat treptele bisericii, venind până la Becali însuși! Cu toate că are un dispozitiv montat pe trahee, care sigur îi face exprimarea prin vorbe un act dificil și probabil dureros, el reușește să-i explice lui Gigi Becali situația sa. Impresionat, Becali bagă mâna în buzunar și îl ajută pe nevoiaș cu câteva sute de lei. Nu i-a dat euro, probabil teancul de euro e în buzunarul celălalt și valuta e rezervată pentru plățile mai „grele” de pe șantier, cum a fost de exemplu când au venit preoții să discute tarifele de sfințire, moment pe care CANCAN.RO l-a imortalizat AICI.

Cu mătăniile negre, de care nu se desparte niciodată, Gigi Becali coboară mulțumit treptele mici sale catedrale, de care este atât de mândru. Nu o dată latifundiarul din Pipera s-a lăudat că acolo construiește nu neapărat cea mai mare biserică ortodoxă din lume, ci cea mai frumoasă! Se vede că Becali e mulțumit de faptul că a putut să ajute un biet om mai nevoiaș. Se gândește probabil că i-au fost iertate câteva din păcatele tinereților sale. De altfel, să nu uităm proverbul: „Cine dă la săraci, îl împrumută pe Dumnezeu!”.

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