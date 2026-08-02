Armin van Buuren a făcut spectacol la Iași, dar cele 3 milioane nu s-au achitat. Cel mai scump show plătit din bani publici s-a terminat în instanță!

Armin van Buuren, unul dintre cei mai mari DJ din lume, a fost și cel mai bine plătit artist internațional din bani publici, dintre contractele identificate până acum în România. Show-ul de la Iași a costat aproape trei milioane de lei și a fost pus la cale prin AT LAST AGENCY SRL, firma care l-a adus pe artist. Numai că, după concert, o parte din bani a fost plătită cu întârziere, iar firma și Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 au ajuns să se judece pentru penalități colosale!

Armin van Buuren a făcut spectacol în fața Palatului Culturii din Iași, însă autoritățile au rămas cu o „mahmureală” financiară care nici acum nu a trecut. Pentru show-ul susținut pe 1 septembrie 2023, în cadrul Digital Throne – Campionatul Mondial de Esports, Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 a semnat un contract de aproape trei milioane de lei. Numai că banii nu au fost achitați toți la timp, motiv pentru care au ajuns în sala de judecată.

Contractul pentru apariția celebrului DJ s-a ridicat la 2.945.250 de lei, cu TVA, fiind, dintre achizițiile individuale identificate până acum, cel mai scump contract încheiat din bani publici pentru prestația unui artist străin.

În această sumă nu intra însă doar onorariul lui Armin van Buuren. Documentele depuse la dosar arată că prețul acoperea „onorariu artiști, cost transport aerian, comision și alte costuri”.

Contractul a fost semnat pe 21 august 2023, cu doar câteva zile înaintea concertului organizat în fața Palatului Culturii.

Prima tranșă era una amețitoare: 2,7 milioane de lei, care trebuiau achitați cel târziu pe 23 august. Restul de 245.250 de lei trebuia plătit până pe 5 septembrie 2023, la patru zile după încheierea momentului artistic.

Armin van Buuren și firma care l-a adus la Iași și-au făcut treaba. Procesul-verbal semnat după eveniment arată că serviciile au fost prestate la calitatea și în programul stabilite, „fără obiecțiuni din partea beneficiarului”. Problema a apărut când a venit momentul plății.

Contractul conținea o clauză care avea să transforme fiecare zi de întârziere într-o notă de plată tot mai mare: 0,5% penalități pe zi.

Din actele dosarului reiese că o parte din prima factură a fost achitată în mai multe tranșe, pe 22, 24 și 30 august 2023. Factura a doua a fost plătită mult mai târziu, prin trei transferuri făcute în martie, aprilie și iulie 2024.

Autoritățile au invocat că au conturilor poprite

Firma care a intermediat reprezentația artistică a făcut calculele și a cerut 337.066,25 de lei, bani reprezentând doar penalitățile acumulate din cauza întârzierilor.

În mai 2025, instanța i-a dat dreptate și a obligat Clubul Sportiv Municipal să achite suma în termen de 30 de zile. La aceasta s-au adăugat și 12.000 de lei cheltuieli de judecată.

Clubul sportiv municipal nu s-a lăsat și a cerut anularea ordonanței de plată.

Explicația prezentată judecătorilor a fost că instituția nu ar fi putut achita facturile la timp deoarece avea conturile poprite. Reprezentanții clubului au susținut că această situație ar reprezenta un „caz fortuit”, adică un eveniment care nu putea fi prevăzut sau împiedicat.

Totodată, clubul a arătat că și-a plătit în cele din urmă datoria principală de bunăvoie și a contestat modul în care au fost calculate penalitățile, cerând practic ca socoteala să fie verificată printr-o expertiză contabilă.

Firma care l-a adus pe Armin a răspuns însă că poprirea conturilor nu poate fi folosită drept scuză.

În documentele depuse la instanță, societatea susține că „existența unor datorii față de alți creditori sau lipsa resurselor financiare” nu reprezintă o justificare legală pentru neplata facturilor la termen..

În cele din urmă, Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 a pierdut definitiv războiul cu AT LAST AGENCY SRL. Instanța a respins recent ca nefondată cererea prin care clubul încerca să anuleze ordonanța de plată.

Astfel, instituția a rămas obligată să achite firmei care l-a adus pe Armin van Buuren 337.066,25 de lei penalități, la care se adaugă 12.000 de lei cheltuieli de judecată.

CITEȘTE ȘI: Scandal înainte de Festivalul Mamaia 2026! Dan Negru și Octavian Ursulescu critică dur organizarea