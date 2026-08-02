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Schimbare majoră în România, potrivit astrologului Sanda Ionescu. Moment istoric după Revoluția din 1989: „Pe 19 august are loc!”

De: Andrei Iovan 02/08/2026 | 17:24
Schimbare majoră în România, potrivit astrologului Sanda Ionescu. Moment istoric după Revoluția din 1989: Pe 19 august are loc!
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Astrologul Sanda Ionescu susține că România se apropie de un moment astrologic cu o încărcătură aparte, odată cu schimbarea axei Nodurilor Lunare din Leu – Vărsător. Raportând schimbarea la harta astrologică a României din 22 decembrie 1989, țara noastră intră într-o nouă Revoluție a Nodurilor Lunare, un ciclu pe care îl descrie drept unul al resetării și maturizării.

În viziunea astrologului, noua etapă poate aduce schimbări importante la nivel social și economic. Printre acestea se numără sentimentul că tot mai mulți oameni nu se mai simt în siguranță sau în largul lor în România, ceea ce ar putea alimenta dorința de a pleca din țară.

Sanda Ionescu: „Oamenii nu se mai simt în siguranță în țara lor”

În viziunea astrologului, noua etapă poate aduce schimbări importante la nivel social și economic. Printre acestea se numără sentimentul că tot mai mulți oameni nu se mai simt în siguranță sau în largul lor în România, ceea ce ar putea alimenta dorința de a pleca din țară.

Din punct de vedere al calcului geometric instantaneu, al mediei matematice uniforme a mișcării Nodurilor Lunare pe Eliptică, pe 19 august are loc schimbarea pe axa Leu- Vărsător. În schimb pe calculul True, de azi are loc schimbarea Nodurilor Lunare, în mișcarea oscilantă. În școlile de specializare se calculează în prima variantă, însă fiecare astrolog alege varianta pe care o considera mai eficientă. Cea uniformă sau cea oscilantă , unde avem și mișcarea directă a nodurilor, nu doar pe cea Retrogradă.

Pe această axă, conform hărții din 22 decembrie 1989, România a intrat pe calcul elenistic în Revoluția Nodurilor Lunare. Revoluție care resetează, maturizează. Sperăm noi odată maturizați, ne putem trezi mai evoluați. Însă maturizarea vine și cu provocări și dacă nu le facem față și nu știm ce avem de făcut, vor face alții în locul nostru, cu regulile lor.

Sanda Ionescu avertizează să urmează schimbări majore pentru România
Sanda Ionescu avertizează să urmează schimbări majore pentru România

Suntem în cea de a doua maturizare ca țară din 1989 încoace. Ce poate aduce: oameni care nu se mai simt în confort în țara lor, nu se mai simt în siguranță. Dorința de a pleca, din ce în ce mai mare. Poate aduce eliberare, dar nu oricum, nu ușor, pot apărea revolte, revoluții. Dacă Leul înseamnă bogăție, Vărsătorul poate aduce penurie. Dacă Leul aduce senzația “sunt frumos și bogat, e sufiecint să fiu în fața”, Vărsătorul vrea meritocrație. E nevoie mai mult ca oricând de capacitate intelectuală care să găsească soluții pe termen lung. Vărsătorul poate fi și dictatorul, dacă mergem către Guvernatorul sau principal, Saturn. Impuneri, trebuie să ne obișnuim cu puțin. Poate fi și mai mult starea de Divide Et Impera sau starea de împreună suntem mai puternici. Ne-am obișnuit cu mult, acum putem fi nevoiți să apreciem puținul, a declarat Sanda Ionescu.

„Deja se vede către ce pantă abruptă se duce România”

Astrologul explică faptul că, în școlile de specializare, este utilizată în general varianta „Mean”, însă fiecare astrolog poate alege metoda pe care o consideră mai relevantă. Diferența constă în faptul că varianta „True” ia în calcul și mișcarea directă a Nodurilor Lunare, nu doar cea retrogradă.

Din păcate deja se vede către ce pantă abruptă se duce România, însă o să vedem mai bine după 19 august. De ce? Nodul Sud în Leu- “regele” ține de tron cu orice sacrificiu. Și nu, nu mă refer la Rex Deus, cel care lucrează în folosul poporului, ci la Rex Mundi, cel care lucrează în detrimentul propriului regat, pentru propriu interes. Însă Vărsătorul și Leul ne îndeamnă să ne gândim la viitor. La viitorul copiilor, la cei care moștenesc țara, tradițiile ei.
Chiar dacă eu calculez acest aspect pe Mean, deja vedem o resetare, putem vedea toți încotro ne îndreptăm. Spre impuneri, digitalizare, facțiuni.

Astrologul Sanda Ionescu spune că configurația astrologică a acestei veri este una de-a dreptul explozivă
Astrologul Sanda Ionescu spune că românii nu se mai simt în siguranță în țara lor

Important este să punem în fața persoane capabile intelectual, cu coloană vertebrală și diplomație. Să fim în adevăr, măcar cat se poate și să nu ne pierdem partea tradițională. Să îmbinăm trecutul cu viitorul, să fim în abnegație, să ne știm clar rolul în lume și să fim virtuoși. Pe orb, România intră în maturizare, anul viitor, în aprilie. Eu sper ca până atunci să fim deja maturi și cu siguranța ca viitorul este al copiilor noștri. Aici, pe aceste meleaguri.
Și să nu uităm, celula de bază a unei societăți este FAMILIA, a mai spus astrologul.

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