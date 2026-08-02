Un bărbat a fost împușcat în Ferentari! Au oprit mașina și l-au atacat după miezul nopții

Noapte de groază în Ferentari! Un conflict izbucnit în plină stradă s-a transformat într-un adevărat scenariu de film de acțiune. Un bărbat care se afla împreună cu iubita lui și cu băiețelul lor de numai 4 ani a fost atacat în mod brutal, iar în scandal a fost folosit inclusiv un pistol airsoft. Și asta nu este tot! Copilul ar fi ajuns și el victimă. CANCAN.RO a aflat ce s-a întâmplat și ce au decis autoritățile în cazul celor cinci persoane implicate.

Ferentariul a fost, în urmă cu două zile, decorul unei scene care pare desprinsă dintr-un film de acțiune. Era trecut bine de miezul nopții, când un bărbat se deplasa pe stradă alături de concubina lui și de băiețelul lor de 4 ani. Nimic nu avea să anunțe ce urma să se întâmple.

O mașină s-a oprit lângă ei. Cinci persoane au coborât

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, la un moment dat, o mașină s-a oprit lângă cei trei. În autoturism se aflau cinci persoane, iar spiritele s-au încins rapid. În timpul scandalului a fost folosit un pistol airsoft, iar bărbatul a fost împușcat.

Mergeau pe stradă și, la un moment dat, s-a oprit o mașină lângă ei și a izbucnit un conflict. Erau 5 persoane în mașina respectivă. Au folosit un pistol airsoft, au declarat sursele pentru CANCAN.RO.

Minorul de 4 ani ar fi fost agresat

Dacă până aici lucrurile par desprinse dintr-un scenariu de film, ceea ce s-ar fi întâmplat cu băiețelul de 4 ani ar fi și mai grav. Acesta se afla alături de părinții săi când conflictul a izbucnit. Micuțul ar fi fost și el agresat fizic de o femeie cunoscută sub numele de „Londra”, fiica lui Sofian.

Polițiștii de la Secția 24 au intrat rapid pe fir. Oamenii legii i-au identificat pe toți cei cinci implicați în scandal și i-au dus la secție. Au urmat reținerile, iar ulterior cazul a ajuns în fața instanței.

S-au dus polițiștii, i-au depistat, au făcut cercetările, i-au reținut și apoi au fost arestați, au precizat sursele CANCAN.RO.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, incidentul a avut loc în noaptea de 30 spre 31 iulie, în jurul orei 01:10.

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