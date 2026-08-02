Cel mai îndrăgit artist K-Pop, mesaj pentru fanii de la Nibiru: ”Cu siguranță mă voi întoarce!”

Fenomenul K-pop transformă, în acest week-end, litoralul românesc într-un punct de întâlnire al comunității internaționale de fani. După un Day 0, dedicat comunității, care a reunit peste 20.000 de participanți, și un Day 1 cu peste 45.000 de oameni, K-POP DAYS NIBIRU depășește deja 65.000 de participanți în primele două zile ale evenimentului. Organizatorii estimează că festivalul va depăși 115.000 de participanți până la finalul ediției, confirmând interesul tot mai mare pentru cultura K-pop în Europa Centrală și de Est.

La NIBIRU au ajuns fani din România, Coreea de Sud, Grecia, Austria, Spania, Bulgaria, Republica Moldova, Australia, Italia, Germania și din multe alte țări, transformând litoralul românesc într-un adevărat punct de întâlnire al comunității internaționale K-pop. Astfel, sambata, 1 august, întreaga destinație NIBIRU a fost vizitată de aproximativ 90.000 de oameni, K-POP DAYS devenind principalul punct de atracție al weekendului și confirmând capacitatea noului resort de a găzdui simultan evenimente internaționale și zeci de mii de vizitatori.

Peste 65.000 de participanți la K-POP DAYS NIBIRU

Prima zi de concerte a adus pe scena principală două dintre cele mai așteptate momente ale festivalului. EVERGLOW, unul dintre cele mai apreciate grupuri feminine ale generației a patra, a ridicat în picioare zecile de mii de fani prezenți, care au cântat fiecare refren împreună cu artistele, acestea prezentandu-se in limba romana.

Seara a culminat cu concertul lui TAEMIN, membru al legendarei trupe SHINee și unul dintre cei mai influenți artiști din istoria K-pop. În una dintre puținele sale apariții europene, artistul a fost întâmpinat de un public care îl așteptase încă din zorii zilei. Mii de fani au cântat vers cu vers în limba coreeană, au sincronizat fan-chant-urile și au recreat atmosfera marilor concerte K-pop din Asia, într-un moment care i-a impresionat pe artiști și a confirmat maturitatea și forța comunității K-pop din România și din întreaga regiune.

„Este prima mea vizită în România. Sunteți atât de frumoși, atât de adorabili, atât de blânzi și atât de amabili. Haideți să cântăm împreună! Vă iubesc! Mulțumesc, România! Cu siguranță mă voi întoarce.”, le-a transmis TAEMIN zecilor de mii de fani prezenți la K-POP DAYS NIBIRU, înainte de a le cere să facă împreună o fotografie de pe scenă, la finalul unui concert în care publicul i-a cântat alături fiecare piesă, vers cu vers, în limba coreeană.

Entuziasmul fanilor s-a văzut încă de la primele ore ale dimineții. Cei mai dedicați au ajuns la porțile festivalului încă de la ora 5:00, cu mult înainte ca stațiunea să își deschidă porțile pentru public. Pentru a păstra ordinea și a se respecta reciproc, și-au confecționat brățări numerotate, pe care și le-au pus unii altora la mână, astfel încât să își poată păstra locul la coadă chiar dacă aveau nevoie să plece pentru câteva minute. În momentul deschiderii accesului, mii de fani au alergat către scenă pentru a ocupa locurile dorite, după ore întregi de așteptare.

Atmosfera festivalului a început însă încă din Day 0, dedicat în întregime comunității K-pop. Peste 20.000 de participanți au petrecut împreună în zonele special amenajate din festival, au participat la sesiuni de Random Dance, activități interactive și întâlniri între fani. Unul dintre cele mai apreciate momente a fost Dance Battle-ul, câștigat de o tânără fană care a impresionat publicul prin coregrafiile sale, moment devenit rapid viral pe TikTok. Tot pentru comunitate, organizatorii au lansat platforma poze.nibiru.net, unde participanții își pot găsi gratuit fotografiile realizate de fotografii oficiali ai festivalului.

Festivalul continuă astăzi cu o nouă zi de concerte și un nou val de emoție pentru fanii veniți din întreaga Europă. Pe scena K-POP DAYS NIBIRU urcă JEON SOMI, una dintre cele mai iubite artiste ale noii generații K-pop, cunoscută pentru hituri precum DUMB DUMB, Fast Forward și XOXO, alături de WHIB, una dintre cele mai promițătoare trupe masculine ale noii generații, completând unul dintre cele mai puternice line-up-uri K-pop prezentate vreodată în această parte a Europei.

Succesul ediției din acest an se vede deja și în interesul pentru viitor. Organizatorii au lansat pre-sale-ul pentru K-POP DAYS NIBIRU 2027, iar primele abonamente au fost puse în vânzare încă din timpul festivalului. Interesul imediat al comunității confirmă ambiția organizatorilor de a transforma K-POP DAYS NIBIRU într-un reper anual pentru fanii și artiștii K-pop din Europa Centrală și de Est și într-un eveniment care poziționează România pe harta marilor destinații internaționale dedicate culturii coreene.

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Peste 700.000 de vizitatori în primele două săptămâni. NIBIRU extinde programul dedicat familiilor și anunță Family Fest.