BANCUL ZILEI | Intră badea Ion într-un bar

Pentru că este duminică, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Intră badea lon într-un bar:

– O bere la halbă, vă rog!

– 20 lei.

-Păi pe tabla de la uşă scrie 10 lei berea.

– 10 pentru bere şi 10 să acoperim miliardul furat din bugetul ţării!

– Bine, bine, ia de aici! Barmanul ia 20 de lei şi-i dă rest inapoi 10 lei lu’ nea lon spunandu-i:

– Nu mai avem bere la halbă!

Alte bancuri amuzante

Examenul de matematică

Profesorul îi întreabă pe elevi:

– Dacă aveți 10 lei și îi cereți tatălui vostru încă 20 de lei, câți bani aveți?

Bulă răspunde imediat:

– Tot 10 lei.

Profesorul, mirat:

– Bulă, cred că nu prea stăpânești matematica.

Bulă zâmbește:

– Ba matematica o știu, dar pe tata îl cunosc foarte bine!

La restaurant

Un client intră într-un restaurant și comandă o ciorbă.

După câteva minute îl cheamă pe ospătar:

– Vă rog să gustați puțin din ciorba asta.

Ospătarul răspunde:

– Domnule, dacă este prea rece, o încălzesc imediat.

– Nu, nu. Gustați-o!

– Dacă este prea sărată, chem bucătarul.

– Nu. Gustați-o!

– Bine, dar unde este lingura?

Clientul zâmbește:

– Exact asta încerc să vă spun de cinci minute!

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