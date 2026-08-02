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BANCUL ZILEI | Intră badea Ion într-un bar

De: Anca Chihaie 02/08/2026 | 15:26
BANCUL ZILEI | Intră badea Ion într-un bar
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Pentru că este duminică, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Intră badea lon într-un bar:

– O bere la halbă, vă rog!

– 20 lei.

-Păi pe tabla de la uşă scrie 10 lei berea.

– 10 pentru bere şi 10 să acoperim miliardul furat din bugetul ţării!

– Bine, bine, ia de aici! Barmanul ia 20 de lei şi-i dă rest inapoi 10 lei lu’ nea lon spunandu-i:

– Nu mai avem bere la halbă!

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Examenul de matematică

Profesorul îi întreabă pe elevi:
– Dacă aveți 10 lei și îi cereți tatălui vostru încă 20 de lei, câți bani aveți?
Bulă răspunde imediat:
– Tot 10 lei.
Profesorul, mirat:
– Bulă, cred că nu prea stăpânești matematica.
Bulă zâmbește:
– Ba matematica o știu, dar pe tata îl cunosc foarte bine!

La restaurant

Un client intră într-un restaurant și comandă o ciorbă.
După câteva minute îl cheamă pe ospătar:
– Vă rog să gustați puțin din ciorba asta.
Ospătarul răspunde:
– Domnule, dacă este prea rece, o încălzesc imediat.
– Nu, nu. Gustați-o!
– Dacă este prea sărată, chem bucătarul.
– Nu. Gustați-o!
– Bine, dar unde este lingura?
Clientul zâmbește:
– Exact asta încerc să vă spun de cinci minute!

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