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Toto Dumitrescu, răsturnare de situație în dosarul accidentului! Magistrații, decizie de ultimă oră după acuzațiile șoferiței rănite în urma impactului

De: Keva Iosif 02/08/2026 | 14:45
Toto Dumitrescu, răsturnare de situație în dosarul accidentului! Magistrații, decizie de ultimă oră după acuzațiile șoferiței rănite în urma impactului
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După săptămâni în care a primit numai vești care l-au ținut în tensiune, Toto Dumitrescu poate răsufla, în sfârșit, puțin mai ușurat. Fiul fostului mare internațional Ilie Dumitrescu a scăpat definitiv de procesul pentru vătămare corporală din culpă, după ce instanța a respins plângerea formulată de tenismena rănită în accident. Vestea bună nu îl scoate însă complet din încurcătură: actorul rămâne sub control judiciar și așteaptă în continuare sentința care îi poate schimba radical viitorul.

Toto Dumitrescu a primit, pe 29 iulie 2026, decizia în cel de-al treilea dosar deschis în urma accidentului produs în septembrie 2025, în cartierul Primăverii din Capitală.

Ilinca Dalina Amariei, șoferița rănită în urma impactului, contestase soluțiile de clasare dispuse de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București. Tânăra a cerut instanței să analizeze din nou acuzațiile și să desființeze decizia procurorilor de a nu-l trimite pe Toto Dumitrescu în judecată.

Demersul ei nu a avut însă rezultatul dorit. Judecătorul a respins ca nefondată plângerea privind infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Mai simplu spus, instanța a decis că nu există motive pentru anularea clasării și pentru trimiterea dosarului înapoi la procurori.

Libertatea lui Toto Dumitrescu atârnă de un fir de ață.
Libertatea lui Toto Dumitrescu atârnă de un fir de ață.

Astfel, Toto Dumitrescu nu va fi judecat separat pentru rănile suferite de Ilinca Amariei în urma accidentului.

Acuzațiile privind alcoolul și substanțele, blocate de procedură

În fața judecătorului au ajuns și alte două acuzații grave: conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și consumul de alcool ori substanțe psihoactive după producerea accidentului.

În cazul acestora, instanța nu a mai analizat dacă acuzațiile erau sau nu întemeiate. Plângerea formulată de victimă a fost respinsă ca inadmisibilă, judecătorul constatând că soluțiile respective nu puteau fi contestate în forma aleasă și prin această procedură.

Pentru Toto Dumitrescu, rezultatul este însă cât se poate de convenabil: toate soluțiile de clasare contestate de Ilinca Amariei rămân în picioare, iar actorul nu va ajunge la proces în acest dosar.

După ce a pierdut definitiv încercarea de a redeschide ancheta, Ilinca Dalina Amariei a fost obligată să achite și 500 de lei, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat.

Decizia pronunțată pe 29 iulie 2026 este definitivă și nu mai poate fi atacată.

Toto Dumitrescu a reușit astfel să închidă unul dintre cele trei fronturi judiciare care i-au dat mari bătăi de cap în ultima perioadă. Numai că liniștea este încă departe.

Toto Dumitrescu încă așteaptă verdictul care îi poate schimba viața

Cea mai mare miză rămâne apelul din dosarul în care Toto Dumitrescu a fost condamnat, în primă instanță, la doi ani de închisoare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului.

Procurorii au considerat că pedeapsa primită este prea blândă și au atacat sentința. Instanța de apel trebuie să decidă dacă menține condamnarea cu suspendare sau dacă schimbă soluția într-una mai dură.

Pronunțarea a fost amânată cu aproximativ o lună, astfel că actorul mai are de așteptat până va afla dacă își păstrează libertatea sau dacă situația lui juridică se complică serios.

Până la hotărârea definitivă, Toto Dumitrescu rămâne și sub control judiciar. Curtea de Apel București a constatat, pe 24 iulie, că măsura este legală și temeinică și a decis să o mențină. Actorul va rămâne, așadar, sub supravegherea autorităților și cu restricțiile impuse în dosarul penal.

Prin urmare, bilanțul este amestecat pentru fiul lui Ilie Dumitrescu: a scăpat definitiv de dosarul deschis în urma plângerii victimei, dar nu și de cea mai mare problemă. Sentința care poate face diferența dintre o pedeapsă cu suspendare și una mai se va pronunța pe 24 august.

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