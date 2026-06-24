Prima reacție a Poliției, după ce Toto Dumitrescu a fost internat la Obregia. Cum l-au găsit polițiștii

Autoritățile au transmis în seara de 23 iunie primele clarificări oficiale privind situația în care a fost implicat Toto Dumitrescu, după incidentul care a dus la internarea lui la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”.

Informațiile vin la scurt timp după ce fiul lui Ilie Dumitrescu a fost din nou în centrul atenției, în urma unui conflict care a necesitat intervenția poliției.

Prima reacție a Poliției, după ce Toto Dumitrescu a fost internat la Obregia

Potrivit relatărilor martorilor, scandalul ar fi degenerat într-un magazin din Sectorul 4, unde un bărbat ar fi distrus mai multe produse. Ulterior, acesta ar fi avut o altercație și cu o femeie aflată pe stradă. În urma apelului la 112, polițiștii au ajuns rapid la fața locului și au identificat persoana indicată.

„La data de 21 iunie 2026, în jurul orei 18:00, o femeie a sesizat, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, faptul că într-un magazin situat în Sectorul 4 al municipiului București a intrat un bărbat care, prin acte de violență, a distrus și a răsturnat mai multe produse expuse spre vânzare. Totodată, apelanta a relatat că, după ce a părăsit magazinul, bărbatul ar fi avut o altercație cu o femeie aflată pe stradă.”, transmit autorităţile.

Polițiștii au constatat că bărbatul avea un comportament agitat și nu coopera cu oamenii legii.

„În urma sesizării, polițiști din cadrul Secției 16 Poliție s-au deplasat cu operativitate la fața locului, unde au identificat și depistat persoana indicată. Bărbatul manifesta un comportament agitat și necooperant, refuzând să colaboreze cu polițiștii pentru clarificarea situației de fapt.”

În aceste condiții, s-a decis imobilizarea lui și transportarea la unitatea medicală de specialitate.

„În aceste condiții, pentru prevenirea producerii unor noi incidente și pentru siguranța persoanelor din jur, acesta a fost imobilizat și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, unde medicul de gardă a dispus internarea sa.”

Cum l-au găsit polițiștii

Autoritățile au identificat și femeia cu care bărbatul avusese conflictul pe stradă, stabilind că este partenera lui.

„De asemenea, polițiștii au identificat femeia cu care acesta ar fi avut altercația, stabilind că este concubina bărbatului. Aceasta nu a dorit formularea unei plângeri prealabile, nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului și nu a solicitat acordarea de îngrijiri medicale. Prin comportamentul său, bărbatul a tulburat ordinea și liniștea publică, generând o stare de neliniște în rândul persoanelor aflate în zonă.”

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.

„În cauză a fost întocmit dosar penal din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și violență în familie, cercetările fiind continuate de către polițiști, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului și dispunerii măsurilor legale care se impun.”

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