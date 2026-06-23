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Scene tensionate în București. Un bărbat ar fi atacat angajații unui fast food pentru că i-a venit comanda prea târziu

De: David Ioan 23/06/2026 | 11:00
Scene tensionate în București. Un bărbat ar fi atacat angajații unui fast food pentru că i-a venit comanda prea târziu. Foto: Facebook @ Andreea Georgiana
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Un incident puternic mediatizat a avut loc în Capitală, unde un bărbat și-ar fi pierdut complet controlul după ce a primit comanda de la un fast food cunoscut cu o întârziere de aproximativ 15 minute.

Potrivit imaginilor surprinse de o influenceriță, clientul ar fi folosit spray paralizant împotriva angajaților, iar momentul a fost filmat și distribuit pe rețelele sociale, stârnind numeroase reacții.

Scene tensionate în București

În videoclipul publicat de influenceriţa Andreea Lala, bărbatul apare vizibil iritat, adresând injurii unui angajat al localului. Conform influenceriței, acesta ar fi pulverizat spray paralizant în direcția personalului, supărat că a așteptat mai mult decât considera acceptabil.

Tot ea susține că bărbatul ar fi parcurs 10 kilometri pentru a ridica mâncarea, ceea ce i-ar fi amplificat frustrarea.

„A dat cu spray paralizant în angajații de la un fast food, pentru că i-a întârziat comanda 15 minute”, a scris Lala pe Facebook.

Un bărbat ar fi atacat angajații unui fast food pentru că i-a venit comanda prea târziu

Reacțiile din mediul online au fost împărțite, însă majoritatea internauților au condamnat comportamentul agresiv, considerând că nicio întârziere nu justifică un astfel de gest. Incidentul a readus în discuție problema tensiunilor dintre clienți și angajații din domeniul serviciilor, un subiect tot mai des întâlnit în spațiul public.

Cazul nu este unul izolat. Într-un alt episod petrecut anterior, agentul de pază al unui supermarket din Timișoara a fost agresat de un client care ar fi consumat alcool și ar fi devenit violent.

Femeia care asigura paza magazinului i-a interzis bărbatului accesul, moment în care acesta i-ar fi smuls bastonul și ar fi lovit-o în repetate rânduri peste mâini, picioare și spate. Acest incident a ridicat din nou semne de întrebare privind siguranța angajaților care lucrează în contact direct cu publicul.

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