Este însărcinată cu al patrulea copil! Vedeta TV a făcut marele anunț

Pinky Cole își încheie primul sezon în The Real Housewives of Atlanta cu un anunț important despre viața personală. Este însărcinată cu al patrulea ei copil! Află detalii!

Pinky Cole este însărcinată cu al patrulea copil

Vedeta TV a dezvăluit într-o avanpremieră recent lansată pentru reuniunea sezonului 17 că va mai avea un copil. Ea și soțul ei, Derrick Hayes, vor deveni din nou părinți!

Anunțul apare în prima parte a reuniunii în trei episoade, care va fi difuzată pe 9 august de Bravo. Potrivit imaginilor, Pinky Cole spune că urmează să nască în decembrie 2026.

Cei doi soți mai au încă trei copii împreună: D’Ella, Derrick Jr. și David. Derrick Hayes mai are alți doi copii din relațiile anterioare.

Sarcina, surpriză în The Real Housewives of Atlanta

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Vestea dată de Pinky Cole este unul dintre momentele importante ale reuniunii The Real Housewives of Atlanta. Trailerul mai prezintă și confruntări între membrii distribuției sezonului 17.

Fanii producției vor putea urmări dispute între Shamea Morton Mwangi și Angela Oakley, între Shamea și Porsha Williams, dar și între Phaedra Parks și Pinky Cole.

Pinky Cole are probleme financiare

Anunțul sarcinii vine după un an în care viața lui Pinky Cole a fost intens urmărită. Pe lângă participarea la sezonul 17 al Real Housewives of Atlanta, antreprenoarea s-a confruntat în ultimul an cu probleme financiare importante.

A recâștigat controlul asupra companiei Slutty Vegan și a lansat un proiect de francizare destinat reconstruirii brandului. A continuat să gestioneze un proces de faliment în baza Capitolului 11, iar documentele depuse în instanță au indicat datorii de aproximativ 4 milioane de dolari.

În ciuda acestor probleme, Cole și-a continuat aparițiile publice și proiectele TV. Recent, antreprenoarea a participat la o campanie PETA dedicată promovării modei vegane și și-a făcut debutul în sezonul 17 al The Real Housewives of Atlanta, devenind una dintre cele mai noi membre ale distribuției.

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