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Îți amintești de Charisma Carpenter din „Buffy, spaima vampirilor”? Actrița este de nerecunoscut la 56 de ani

De: Simona Vlad 08/08/2026 | 08:30
Îți amintești de Charisma Carpenter din „Buffy, spaima vampirilor”? Actrița este de nerecunoscut la 56 de ani
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Charisma Carpenter, actrița devenită celebră pentru rolul Cordelia Chase din „Buffy the Vampire Slayer” și „Angel”, continuă să își impresioneze fanii la 56 de ani. Vedeta a publicat pe rețelele de socializare câteva fotografii din această vară, în care apare într-un costum de baie roșu, iar imaginile au atras imediat atenția urmăritorilor.

Cum arată Charisma Carpenter la 56 de ani

Charisma Carpenter pare să fi găsit rețeta unei veri perfecte. Actrița americană a împărtășit cu fanii câteva dintre momentele sale preferate din ultimele săptămâni, iar printre fotografiile publicate s-au numărat și două imagini în care pozează într-un costum de baie roșu, completat de o pereche de ochelari de soare. Vedeta în vârstă de 56 de ani și-a etalat silueta și s-a bucurat de reacțiile numeroșilor urmăritori.

Actrița nu s-a limitat la momente de relaxare. Din mesajul transmis fanilor reiese că vara aceasta a fost una extrem de activă pentru ea. Charisma Carpenter a povestit că s-a bucurat de dans, concerte, călătorii, plimbări cu barca, paddleboarding, meciuri de la Cupa Mondială și mese bune alături de prieteni.

„Ce vară minunată și este încă abia la început! Sunt atât de recunoscătoare pentru prietenii din viața mea care m-au ajutat să sărbătoresc bucuria dansului până când ești ud leoarcă de transpirație, a muzicii live, a petrecerilor, a călătoriilor, a plimbărilor cu barca, a paddleboardingului, a meciurilor de la Cupa Mondială, a mâncatului bine și a acceptării urmelor de bronz.”

A devenit celebră datorită rolului Cordelia Chase

Charisma Carpenter a cunoscut succesul internațional după ce a interpretat-o pe Cordelia Chase în serialul „Buffy the Vampire Slayer”. Personajul său a devenit unul dintre cele mai cunoscute din producția care a făcut furori la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000. Ulterior, actrița a reluat rolul în serialul derivat „Angel”, unde a rămas în distribuție timp de mai multe sezoane.

De-a lungul carierei, Carpenter a apărut și în alte producții de televiziune și filme, însă Cordelia Chase a rămas rolul cu care este cel mai puternic asociată de public.

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