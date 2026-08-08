Psihologii susțin că oamenii care nu mănâncă niciodată ciorbă de burtă au aceste două trăsături comune de caracter

Ciorba de burtă este un preparat care împarte oamenii în două tabere. Sunt cei care nu reușesc să mănânce deloc sau sunt cei care adoră acest preparat. Psihologii susțin că oamenii care nu mănâncă niciodată ciorbă de burtă au două trăsături comune de caracter.

Gusturile nu se discută. Însă ciorba de burtă a fost mereu un subiect interesant de dezbătut. Psihologii vin cu explicații inedite despre persoanele care nu pot să mănânce niciodată acest preparat. Ei spun că există două trăsături comune de caracter. Una dintre ele este strâns legată de refuzul de a consuma organe sau mâncăruri cu texturi specifice.

Trăsăturile comune de caracter pe care le au oamenii care nu mănâncă ciorbă de burtă

Ciorba de burtă este un preparat care se pune pe masă atât de Crăciun, cât și de Paște. Totodată, cei cărora le place acest fel de mâncare îl pregătesc în tot restul anului. Totuși, atunci când cei care nu pot mânca acest preparat sunt întrebați care este motivul, puțini știu să ofere o explicație amănunțită și se rezumă doar la un simplu „nu îmi place”. Totuși, psihologii vin cu detalii interesante despre acești oameni. Experții spun că există două mari trăsături comune de caracter.

Prima face referire la neofobia alimentară, adică prudența și teama de nou. Oamenii care evită adesea ciorba de burtă sunt caracterizați de neofobie alimentară sau de o deschidere mai scăzută către experiențe noi. Psihologii spun că aceste persoane tind să fie mai prudente, analitice și preferă predictibilitatea sau zona de confort. Aceștia evită riscurile inutile sau lucrurile neobișnuite.

A doua caracteristică aduce în prim-plan hipersensibilitatea senzorială și la degust. Aceasta indică refuzul de a mânca organe sau mâncăruri cu texturi specifice. Totul este strâns legat de un nivel ridicat de sensibilitate la dezgust. Trăsătura arată că este vorba despre o persoană cu simțuri foarte fine și receptive, care reacționează puternic la mirosuri intense, consistența preparatelor și detalii vizuale, în general fiind mult mai selectivă cu mediul și alegerile sale.

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