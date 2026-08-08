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Andreea Popescu trece printr-o perioadă grea după intervenția chirurgicală. Ce mărturisire a făcut

De: Emanuela Cristescu 08/08/2026 | 10:13
Andreea Popescu trece printr-o perioadă grea după intervenția chirurgicală. Ce mărturisire a făcut
Andreea Popescu trece printr-o perioadă grea după intervenția chirurgicală. Ce mărturisire a făcut
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Andreea Popescu traversează o perioadă extrem de dificilă după intervenția chirurgicală care i-a dat viața peste cap. Vedeta a fost nevoită să tragă frâna de mână și să lase deoparte activitățile cu care și-a obișnuit comunitatea, iar zilele petrecute în casă au început să-i pună răbdarea la încercare.

La aproape o săptămână de la operație, Andreea le-a povestit urmăritorilor cum decurge recuperarea și a recunoscut că izolarea nu îi este deloc pe plac. Pentru o persoană obișnuită să fie mereu în mișcare, pauza forțată s-a dovedit o adevărată provocare.

„De luni, numai în casă. Abia aștept să ies și să îmi reiau activitățile. Statul nu este pentru mine”, a scris Andreea Popescu, pe contul personal de TikTok.

Andreea Popescu trece prin clipe cumplite

Intervenția a venit la pachet cu schimbări importante în programul vedetei. Andreea și-a pus pentru moment proiectele pe pauză și s-a concentrat pe recuperare, ținându-și în același timp fanii la curent cu fiecare etapă.

Andreea Popescu trece printr-o perioadă grea după intervenția chirurgicală. Ce mărturisire a făcut
Andreea Popescu trece printr-o perioadă grea după intervenția chirurgicală. Ce mărturisire a făcut

Vedeta a recunoscut că primele zile nu au fost tocmai simple, însă este mulțumită de rezultatele intervenției și privește cu optimism perioada următoare. Chiar dacă recuperarea îi testează răbdarea, Andreea este convinsă că lucrurile vor reveni treptat la normal.

„Aleg să fiu asumată”

Fosta soție a lui Rareș Cojoc și-a anunțat fanii că o sa revină cu forțe proaspete și că o să povestească tot. Ea a spus că își dorește să fie cât mai sinceră cu cei care o apreciază.

„Sunt de câteva zile absentă pentru că ieri m-am externat din spital, după ce mi-am făcut câteva ajustări. Ca de fiecare dată, aleg să fiu asumată și transparentă cu comunitatea mea, chiar și atunci când poate mi-aș dori ca anumite lucruri să rămână doar pentru mine. În același timp, simt că este important să fiu sinceră cu voi. Voi reveni aici imediat ce mă voi simți mai bine și am să vă povestesc tot”, a transmis Andreea Popescu.

Deși perioada de recuperare îi schimbă temporar stilul de viață, Andreea pare hotărâtă să revină cât mai repede la ritmul care o definește. Până atunci, însă, vedeta are de trecut testul răbdării și al zilelor petrecute departe de agitația obișnuită.

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