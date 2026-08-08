Oana Gherman a împlinit 36 de ani. Ce mesaj i-a transmis Vlad Gherman: „Ești perfectă pentru mine”

Oana Gherman a împlinit 36 de ani, iar ziua ei a venit cu o surpriză de proporții din partea lui Vlad Gherman. Actorul nu a lăsat momentul să treacă fără să-i transmită ceva special soției sale. Fanii au rămas impresionați!

Departe de clasicele declarații siropoase, Vlad a mers pe o combinație de tandrețe, ironie și sinceritate. Practic, actorul și-a prezentat soția exact așa cum o vede el în viața de zi cu zi, iar mesajul a venit la pachet cu o declarație de dragoste în toată regula.

Oana Gherman a avut parte de o surpriză de proporții

De ziua soției sale, Vlad Gherman a publicat mai multe imagini în care Oana apare natural, fără filtre și fără să fie ascuns vreun detaliu. Gestul a fost însoțit de un mesaj în care actorul i-a spus cât de mult înseamnă pentru el.

„La mulți ani, leoaica mea neînfricată! De ziua ta vreau să te vadă lumea așa cum am avut eu norocul să te văd. Sunt bucuros și onorat să trec prin viața asta alături de tine. Ești cea mai frumoasă, simpatică și amuzantă femeie. Pozele cred că vorbesc de la sine. Acum, nu vreau să se înțeleagă ca ești perfectă. Nimeni nu e, dar…ești perfectă pentru mine! Să îmi trăiești, Gherman!”, a scris actorul, mândru de soția lui care a împlinit pe 7 august 36 de ani.

Urarea a făcut rapid furori printre urmăritorii celor doi. În loc să apeleze la o declarație clasică, Vlad a ales să scoată în evidență inclusiv micile imperfecțiuni care, spune el, fac parte din farmecul Oanei.

O poveste de iubire începută pe platourile de filmare

Relația dintre Oana și Vlad Gherman a avut un început desprins parcă dintr-un scenariu. Cei doi s-au cunoscut în perioada filmărilor pentru serialul „Adela”. La început au fost apropiați ca prieteni, însă relația lor s-a transformat, în timp, într-o poveste de iubire.

Din vara lui 2021, cei doi au format oficial un cuplu, iar relația a continuat să evolueze. În august 2023, Vlad a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Oana, într-un moment emoționant care a avut loc după o reprezentație teatrală în care cei doi au jucat împreună.

Un an mai târziu, povestea lor a ajuns în fața altarului. În 2024, Oana și Vlad și-au unit destinele în cadrul unei nunți la care au fost prezenți apropiați, familie și colegi din lumea artistică.

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