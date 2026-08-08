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Și-a uitat soția la vamă și a mers mai departe. Bărbatul credea că femeia era pe bancheta din spate

De: Denisa Crăciun 08/08/2026 | 09:45
Și-a uitat soția la vamă și a mers mai departe. Bărbatul credea că femeia era pe bancheta din spate
Un bărbat și-a uitat soția la vamă
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O întâmplare neașteptată a avut loc la punctul de frontieră Gradiška, acolo unde un bărbat și-a uitat soția la vamă și a mers mai departe. El credea că partenera lui se afla pe bancheta din spate. 

Bărbatul în vârstă de 46 de ani din Prijedor, Bosnia și Herțegovina, a trăit o experiență neobișnuită. El și soția lui au plecat dimineața devreme din Prijedor spre München, acolo unde locuiesc și muncesc de câțiva ani. Bărbatul a condus fără să realizeze, însă, că soția lui nu se afla cu el în mașină. Aceasta a coborât la punctul de frontieră Gradiška să meargă la toaletă, iar partenerul ei a plecat fără ea.

Și-a uitat soția la vamă și a mers mai departe

Bărbatul a condus câțiva kilometri fără să își dea seama că soția lui nu se afla lângă el. A realizat că nu era în mașină abia atunci când a încercat să poarte o conversație cu ea și nu îi răspunea nimeni. Când s-a întors spre bancheta din spate, a rămas șocat și nu știa dacă să râdă sau să plângă, după cum a povestit chiar el.

Când am văzut bancheta goală, nu știam dacă să râd sau să-mi pun mâinile în cap. Telefonul mi-a sunat imediat și am știut cine mă sună. Primul lucru pe care mi l-a spus a fost: «Ești normal?», a povestit bărbatul.

În același timp, soția lui a rămas la vamă și încerca să își dea seama ce se întâmplase. Inițial crezuse că este o glumă.

Am crezut că glumește. Am ieșit pentru câteva minute, m-am întors și mașina dispăruse. La început am crezut că doar a mutat-o mai în față. Apoi am realizat că a trecut granița fără mine, a relatat soția bărbatului.

Ce s-a întâmplat apoi

Situația s-a complicat și mai tare, pentru că șoferul nu putea să întoarcă imediat mașina la punctul de frontieră. El a fost nevoit să găsească un loc sigur pentru a întoarce autoturismul și să treacă din nou prin tot procesul de la vamă. După minute bune, soții s-au întâlnit și au râs copios pe seama întâmplării.

I-am spus să se uite bine la mine de fiecare dată când pleacă cu mașina. Data viitoare, dacă mai cobor la graniță, iau și cheile cu mine!, a spus soția amuzată.

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