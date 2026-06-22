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O familie de români, experiență neplăcută la intrarea în Grecia. Ce li s-a întâmplat după Kulata

De: Emanuela Cristescu 22/06/2026 | 10:55
O familie de români, experiență neplăcută la intrarea în Grecia. Ce li s-a întâmplat după Kulata
O familie de români, experiență neplăcută la intrarea în Grecia. Ce li s-a întâmplat după Kulata
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O familie de români care a plecat la drum plină de entuziasm, visând doar la plajele însorite din Grecia, a trăit un adevărat șoc la doar câteva minute după ce a părăsit România. Aceștia au povestit că vacanța lor s-a distrus într-o fracțiune de secundă.

Imediat ce au trecut punctul de frontieră de la Kulata și au intrat pe teritoriu bulgăresc, soții și copiii s-au trezit blocați în trafic și trași pe dreapta de un filtru masiv de oameni ai legii.

O familie de români, experiență neplăcută la intrarea în Grecia

Totul a ieșit la iveală după ce capul familiei, extrem de revoltat de cele întâmplate, și-a strigat fustrarea pe un grup de Facebook unde mii de români își împart ponturi despre vacanțele din Grecia. Potrivit relatării sale, mașina în care se aflau a fost oprită brusc, imediat după ce a achitat taxa de drum, de o adevărată armată de oameni ai legii aflați la pândă.

„Tocmai ce am trecut vama la Kulata și imediat după plata autostrăzii ne-au oprit un grup de vreo 10 polițiști, printre care și niște învățăcei”, a povestit bărbatul.

O familie de români, experiență neplăcută la intrarea în Grecia. Ce li s-a întâmplat după Kulata
O familie de români, experiență neplăcută la intrarea în Grecia. Ce li s-a întâmplat după Kulata

Motivul pentru care oamenii legii i-au oprit? Pasagerii de pe bancheta din spate nu aveau cuplate centurile de siguranță. Când au auzit ce sancțiuni riscă conform legislației stricte de la vecini, românii s-au panicat. Polițiștii le-au explicat că amenzile sunt usturătoare și se aplică pentru fiecare persoană în parte.

„Ne-au spus că ar fi trebuit să dea câte 150 de euro amendă pentru fiecare pasager și încă 150 de euro pentru șofer, pentru că era datoria lui să îi atenționeze. In plus, ni s-a spus că se poate ajunge și la suspendarea permisului pentru 30 de zile”, a spus el.

„Grecii nu erau așa”

Din fericire pentru bugetul lor de vacanță, după minute bune de discuții tensionate în plină stradă, polițiștii bulgari au decis să fie mai îngăduitori și au schimbat încadrarea faptei pe loc, aplicându-le o sancțiune simbolică în comparație cu avertismentul inițial care le-ar fi golit buzunarele.

„Cumva ne-au dat 30 de euro, invocând o altă contravenție, gen că ne iartă”, a mai spus românul.

Chiar și așa, gustul amar al începutului de sejur nu a mai putut fi șters pentru membrii familiei. Șoferul a ținut să tragă un semnal de alarmă și a făcut o comparație directă cu ospitalitatea din destinația finală unde urmau să ajungă.

„Urâtă senzație când intri într-o țară pentru vacanță. Grecii nu erau așa”, a mărturisit românul.

Postarea a declanșat o adevărată avalanșă de comentarii pe internet. Mulți internauți au confirmat că pe ruta spre Grecia, mai ales în timpul sezonului estival când traficul explodează, controalele sunt extrem de severe la vecinii bulgari. Alți șoferi cu experiență le-au reamintit tuturor că legea obligă purtarea centurii pe absolut toate locurile din mașină, iar vigilența trebuie să fie maximă pentru a nu rămâne fără bani de cazare sau mâncare înainte de a vedea marea.

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