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Plaja frecventată de români, închisă din cauza bacteriei E. coli! E alertă pe litoralul din Bulgaria

De: David Ioan 21/06/2026 | 11:04
Plaja frecventată de români, închisă din cauza bacteriei E. coli! E alertă pe litoralul din Bulgaria
Foto: Pixabay
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Este alertă pe litoralul bulgăresc, unde plaja Ofitserski din Varna, frecventată și de turiștii români, a fost închisă de urgență după ce apa mării a fost depistată cu niveluri ridicate de E. coli.

Turiștii care intenționează să ajungă în zonă sunt avertizați în legătură cu o situație sanitară gravă, confirmată în urma analizelor oficiale. Autoritățile bulgare au decis suspendarea temporară a îmbăierii, după ce testele de laborator au arătat o contaminare semnificativă cu Escherichia coli și enterococi intestinali.

Pericol pe litoralul bulgăresc

Inspectoratul Regional de Sănătate Burgas a emis decizia în urma monitorizărilor de rutină privind calitatea apei. Rezultatele au depășit cu mult limitele admise, ceea ce a determinat instituțiile sanitare să impună măsuri urgente pentru protejarea populației și a turiștilor.

Autoritățile au cerut aplicarea imediată a unor reguli stricte de igienă și a unor proceduri antiepidemice, menite să reducă riscul de contact cu apa contaminată. Totodată, pe întreaga plajă au fost montate panouri de avertizare, amplasate în zone vizibile, pentru a informa clar vizitatorii că scăldatul este interzis până la noi rezultate.

Aceste măsuri fac parte din programul obișnuit de supraveghere a calității apei de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, unde verificările sunt realizate constant în sezonul estival pentru a asigura respectarea normelor europene de sănătate publică.

Apă contaminată cu E. coli la plaja Ofitserski

Restricțiile vor rămâne în vigoare până când analizele vor confirma că nivelurile bacteriene au revenit în limite sigure pentru îmbăiere.

Bacteria Escherichia coli este prezentă în mod normal în intestinul oamenilor și al animalelor, însă anumite tulpini pot provoca infecții severe. Expunerea se face de regulă prin apă sau alimente contaminate, iar simptomele pot include crampe abdominale intense, diaree care poate deveni hemoragică, greață, vărsături și, uneori, febră moderată.

În cazurile grave, în special la copii și vârstnici, infecția poate evolua către Sindromul Hemolitic Uremic, o complicație severă ce poate duce la insuficiență renală acută și necesită intervenție medicală de urgență.

Simptomele apar de obicei la câteva zile după expunere și pot varia de la forme ușoare la manifestări care impun spitalizare.

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