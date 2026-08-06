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Zodia care are probleme cu băutura în august 2026, potrivit senior-maestrului feng-shui Cristina Groza

De: Emanuela Cristescu 06/08/2026 | 15:53
Zodia care are probleme cu băutura în august 2026, potrivit senior-maestrului feng-shui Cristina Groza
Zodia care are probleme cu băutura în august 2026, potrivit senior-maestrului feng-shui Cristina Groza
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Zodia care are probleme cu băutura în august 2026. Luna august 2026 vine cu surprize pentru toate zodiile din horoscopul chinezesc, însă există un semn care, deși pare că are lumea la picioare, riscă să își strice singur norocul. Senior-maestrul feng-shui Cristina Groza a spus că succesul poate veni la pachet și cu o tentație periculoasă, iar excesele ar putea transforma o perioadă excelentă într-una plină de probleme.

Este vorba despre nativii Dragon, care au toate șansele să strălucească în această perioadă. În plan profesional pot atrage atenția, pot primi aprecieri, iar proiectele în care sunt implicați au șanse mari să le aducă satisfacții. August îi pune în lumina reflectoarelor, iar mulți vor simți că, în sfârșit, lucrurile merg exact așa cum și-au dorit.

Zodia care are probleme cu băutura în august 2026

Tocmai această stare de bine poate deveni însă o capcană. Potrivit Cristinei Groza, Dragonii trebuie să fie foarte atenți la modul în care aleg să sărbătorească reușitele sau să se relaxeze după perioadele aglomerate.

Cristina Groza atrage atenția că luna august nu este potrivită pentru exagerări, mai ales când vine vorba despre consumul de alcool. Un moment de neatenție sau o serie de excese le-ar putea crea probleme pe care le-ar putea evita foarte ușor dacă dau dovadă de măsură.

Zodia care are probleme cu băutura în august 2026, potrivit senior-maestrului feng-shui Cristina Groza
Zodia care are probleme cu băutura în august 2026, potrivit senior-maestrului feng-shui Cristina Groza

Pe lângă acest avertisment, Dragonii sunt sfătuiți să nu trateze cu superficialitate nici semnalele pe care le transmite organismul. Dacă apar simptome sau stări de rău, recomandarea este să nu le ignore și să ceară sfatul medicilor, în loc să amâne investigațiile.

Totul depinde de ei

Cu toate acestea, mesajul pentru această zodie rămâne unul pozitiv. August poate fi una dintre cele mai bune luni ale anului pentru Dragoni, atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Vizibilitatea, aprecierea și oportunitățile nu vor lipsi, însă totul depinde de felul în care vor reuși să își păstreze echilibrul.

Dacă vor evita excesele și vor pune sănătatea pe primul loc, Dragonii se vor putea bucura din plin de toate oportunitățile pe care august 2026 le scoate în calea lor, fără ca un moment de neatenție să le umbrească reușitele.

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