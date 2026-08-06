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Dorian Popa vinde case complet mobilate. Prețul de pornire îi va surprinde pe mulți

De: Anca Chihaie 06/08/2026 | 16:11
Dorian Popa vinde case complet mobilate. Prețul de pornire îi va surprinde pe mulți
Dorian Popa / sursă foto: capturi video
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Dorian Popa și-a extins afacerile dincolo de lumea divertismentului și a investit masiv în domeniul imobiliar. Artistul și creatorul de conținut a dezvoltat un ansamblu rezidențial format din 14 locuințe, amplasat în apropierea Bucureștiului, iar proiectul pare să se bucure deja de un succes considerabil. Până în prezent, 12 dintre case și-au găsit proprietari, în timp ce doar două mai sunt disponibile pentru cei interesați.

După ani în care și-a construit un nume în televiziune, muzică și mediul online, Dorian Popa a ales să își diversifice investițiile. Proiectul imobiliar reprezintă unul dintre cele mai importante demersuri antreprenoriale ale sale, fiind realizat pe un teren achiziționat cu aproximativ 500.000 de euro. Ulterior, acesta a fost transformat într-un cartier modern, alcătuit din 14 case individuale, construite după același concept arhitectural.

Dorian Popa vinde case complet mobilate

Locuințele au fost gândite pentru familiile care își doresc să se mute imediat, fără a mai fi nevoite să investească sume importante în amenajări sau dotări. Casele sunt livrate complet mobilate și utilate, cu electrocasnice și finisaje incluse, astfel încât viitorii proprietari trebuie doar să își personalizeze spațiul după propriul gust.

Interesul pentru proiect a fost ridicat încă din primele etape de promovare. Din totalul celor 14 locuințe construite, 12 au fost deja vândute, ceea ce înseamnă că doar două mai sunt disponibile. Prețul unei case începe de la 200.000 de euro, însă valoarea poate varia în funcție de caracteristicile și facilitățile fiecărei proprietăți.

Fiecare locuință dispune de o suprafață utilă de aproximativ 120 de metri pătrați, fiind compartimentată pe parter și etaj. În plus, fiecare proprietate beneficiază de o curte proprie de aproximativ 230 de metri pătrați, dar și de loc de parcare, aspecte care au contribuit la atractivitatea ansamblului rezidențial.

Spațiile exterioare au fost amenajate astfel încât să ofere un plus de confort viitorilor proprietari. Curțile sunt pregătite cu gazon, iar aleile, terasele și balcoanele au fost finisate cu materiale premium, într-un concept unitar pentru întregul complex. Noii proprietari au libertatea de a-și amenaja ulterior grădina sau de a adăuga diverse elemente decorative, în funcție de preferințe.

Investiția marchează o nouă etapă în cariera lui Dorian Popa, care și-a construit în ultimii ani un adevărat portofoliu de afaceri. Pe lângă activitatea din mediul online și proiectele din industria de divertisment, acesta a ales să intre și pe piața imobiliară, mizând pe dezvoltarea unui cartier destinat celor care caută o locuință modernă în apropierea Capitalei.

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