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Iubita lui Andi de la Insula Iubirii a trecut prin clipe dificile. Ce au arătat investigațiile medicale

De: Emanuela Cristescu 06/08/2026 | 16:20
Iubita lui Andi de la Insula Iubirii a trecut prin clipe dificile. Ce au arătat investigațiile medicale
Iubita lui Andi de la Insula Iubirii a trecut prin clipe dificile. Ce au arătat investigațiile medicale
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Iubita lui Andi Constantin de la Insula Iubirii, Hype Fox, a trecut prin momente de panică după ce o problemă care o chinuie de ani buni a trimis-o direct în cabinetul medicului. Roșcata fost nevoită să facă un RMN pentru a afla exact ce se întâmplă cu ea.

Influencerița a recunoscut că situația a speriat-o suficient de tare încât să meargă la neurolog. După consultație, medicul a decis că sunt necesare investigații amănunțite, pentru a elimina orice suspiciune legată de starea ei de sănătate.

Iubita lui Andi de la Insula Iubirii a trecut prin clipe dificile

Hype Fox a povestit că stresul și ritmul alert în care își desfășoară activitatea și-au spus cuvântul. Programul încărcat, responsabilitățile și presiunea de zi cu zi au făcut ca durerile să devină tot mai greu de suportat.

„Motivul pentru care am fost la RMN este pentru că mă doare destul de tare capul de vreo ceva ani încoace. Am fost la un neurolog care mi-a spus că motivul este pur psihologic și mental. Este pentru că mă stresez foarte mult, pentru că fac foarte multe lucruri, pentru că am tot felul de situații și responsabilități în fiecare zi și trebuie să găsesc rezolvări ieri. Mi-a dat și un RMN să vadă anatomic dacă se întâmplă ceva”, a spus Hype Fox.

Iubita lui Andi de la Insula Iubirii a trecut prin clipe dificile. Ce au arătat investigațiile medicale
Iubita lui Andi de la Insula Iubirii a trecut prin clipe dificile. Ce au arătat investigațiile medicale

După momentele de tensiune, influencerița a primit vestea pe care spera să o audă. Rezultatul investigației a fost unul bun, iar medicii nu au descoperit nicio afecțiune. Chiar și așa, Hype Fox a spus că experiența RMN-ului nu a fost deloc ușor de suportat.

„Am făcut RMN, ce crezi? Am creierul perfect. Deci am trecut și prin chinul RMN-ului degeaba. E bine că nu am nimic, dar în același timp mi-aș fi dorit să nu trec printr-un RMN”, a mai spus influencerița.

Hype Fox, scandal cu un taximetrist

Nu este prima dată când iubita lui Andi Constantin ajunge în atenția publicului. În urmă cu ceva timp, aceasta și-a cerut scuze public după scandalul izbucnit în urma unei replici adresate unui taximetrist.

„Îmi cer iertare că am folosit cuvintele mai tânăr. Intenția mea nu a fost nicidecum să îl jignesc pe tatăl tău, dar în febra competiției nu am realizat că aceste cuvinte pot avea o conotație atât de negativă la adresa tatălui tău. Apreciez că ai ieșit să îți aperi tatăl. Într-o situație asemănătoare aș fi făcut și eu același lucru. Tatăl tău este un om foarte bun care ne-a ajutat foarte mult în acea zi.

Cu siguranță nu am avut intenția de a-l jigni. Ba chiar aș vrea să îl întâlnesc și să îi mulțumesc personal pentru ajutorul dat. Totodată, aș vrea să clarific faptul că nu am fost rău intenționată atunci când m-am exprimat așa. Mă simt foarte prost și aș vrea să îi arăt recunoștința mea în mod public.”, a spus Hype Fox.

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