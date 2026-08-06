Smiley și Alex Velea, fascinați de Andrei Bănuță: „Unul dintre cei mai talentați”

Andrei Bănuță este unul dintre cei mai talentați artiști ai noii generații, iar asta nu o spunem noi, ci chiar veteranii industriei: Smiley, Alex Velea și Connect-R. Da, toată crema artiștilor s-a întâlnit aseară la The Artist Awards, acolo unde au fost premiați pentru performanțele lor. CANCAN.RO a fost prezent, ca de obicei, la datorie și vă prezintă imagini și interviuri exclusive cu cei mai iubiți cântăreți ai noii și vechii generații. Întâlnirea dintre cei care au deschis drumul și cei care îl duc mai departe a fost plină de emoție, dar și de declarații surprinzătoare. Ce consideră „veteranii” muzicii românești despre actuala generație, dar și care este cheia succesului, aflăm de la ei.

Valoarea unui artist nu se vede doar în hiturile pe care le lasă în urmă, ci și prin generația pe care o ispiră, iar în privința celor trei veterani ai muzicii din România: Alex Velea, Smiley și Connect-R, vorba este cum nu se poate mai adevărată. Printre cei care au fost inspirați de ei se numără și Andrei Bănuță care recunoaște că „i-a studiat cu sfințenie” pentru a-i ajunge într-o zi. Și, bine a făcut, căci și aprecierea din partea veteranilor a venit în cele din urmă. Și, cu toate că a făcut aceste mărturisiri despre idolii săi, tânărul cântăreț ne-a spus că de fapt își dorește cât de curând o colaborare cu un alt artist. Ce surprize ne pregătește, aflați din rândurile următoare.

Andrei Bănuță față-n față cu idolii săi: Alex Velea, Connect-r și Smiley

CANCAN.RO: Bună seara! Ce faceți?

Smiley: Voiam să facem o poză, ne băgăm aici.

Andrei Bănuță: Acolo sunt oamenii pe care eu i-am studiat. Vă iubesc.

Alex Velea: Andrei Bănuță este unul dintre cei mai talentați din generația lui. Și Jhonny Romano.

Smiley: „Trebuie să fie mai buni decât noi, așa e natural”

CANCAN.RO: Vezi ceva diferit la ei față de cum erați voi?

Alex Velea: Sunt foarte talentați, au drumul lor pe care l-a lăsat Dumnezeu și este important că fac muzică frumoasă pentru public.

Smiley: Urmează generații foarte talentate, oameni foarte buni care au avut acces la foarte mult informație și care au alte facilități față de cele pe care le-am avut noi.

Andrei Bănuță: Dar am avut și ce studia, iar eu spun asta în numele întregii generații pe care o reprezint, am avut ce studia. Oamenii aceștia sunt cei pe care eu și toată generația care astăzi cântă și are succes i-am ascultat și i-am studiat și ne-am uitat cu sfințenie la lucrurile pe care le-au făcut și încercăm și noi să ajungem acolo.

Smiley: Ei o să fie și trebuie mai buni decât noi, mai creativi, să ajungă mai departe, e natural. Așa trebuie să fie natural.

CANCAN.RO: Generația anterioară cu cea de acum se ajută, fac featuringuri, se completează. Cât de mult conteaza asta?

Andrei Bănuță: E o validare faptul că oamenii aceștia ne știu numele înseamnă imens. Faptul că ne știu melodiile, ne urmăresc parcursul, pentru mine înseamnă mult. Sunt oamenii pe care i-am studiat și pe care i-am ascultat și pe care i-am privit ca exemplu și îi voi privi la fel foarte mult timp. Smiley, Connect-R, Velea, Matteo, Andra, Delia sunt artisștii cu care am crescut. Îți spun, iar aici nu vorbesc doar în numele meu, suntem mulți din generația noastră care avem în continuare emoții când ne întâlnim cu ei.

CANCAN.RO: Cu cine ți-ai dori să ai următoarea colaborare?

Andrei Bănuță: Cu Raluka, o iubesc foarte mult. Ne dorim amândoi foarte mult, de abia aștept să iasă.

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