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BANC | „Am comandat pizza la domiciliu și vreau să știu în cât timp ajunge”

De: David Ioan 06/08/2026 | 15:54
BANC | Am comandat pizza la domiciliu și vreau să știu în cât timp ajunge
BANC | "Am comandat pizza la domiciliu și vreau să știu în cât timp ajunge"
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc efervescent care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Ia-ţi porţia de voie bună alături de noi.

– Bună ziua, am comandat o pizza la domiciliu și vreau să știu în cât timp ajunge?

– Bună ziua, la ce adresă?

– Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 13

– Comanda dumneavoastră ajunge în 20–30 de minute

– Perfect, am o rugăminte la dumneavoastră, în caz că nu sunt afară, să nu sune la poartă, ultima dată când am făcut comandă a sunat la poartă, a ieșit nevastă-mea și a trebuit să împart pizza cu ea.

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Soțul „foarte sincer”

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.
— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?
Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.
— Păi… probabil că da.
Soția începe să plângă.
— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!
— Păi tu ai zis să fiu sincer…
— Și ar dormi în patul nostru?
— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.
— Și ar folosi bucătăria mea?
— Da.
— Și ar conduce mașina mea?
— Da.
— Și ar juca golf cu crosele mele?
— Nu.
Soția, mirată:
— De ce nu?
— Pentru că e stângace.

La examen

Profesorul îl întreabă pe Bulă:
— Bulă, spune-mi cinci animale din Africa.
Bulă răspunde imediat:
— Patru lei și o girafă.
Profesorul oftează:
— Nu, Bulă! Altă întrebare. Dacă ai avea cinci mere și eu ți-aș mai da încă cinci, câte ai avea?
— Cinci.
— Cum adică cinci?!
— Păi celelalte cinci nu mi le dați niciodată, doar întrebați.
Profesorul încearcă din nou:
— Bine… Dacă într-un copac sunt zece păsări și un vânător împușcă una, câte rămân?
— Niciuna.
— Greșit. Rămân nouă.
— Teoretic, da. Practic, celelalte zboară de frică.
Profesorul zâmbește:
— De data asta îmi place cum gândești.
Bulă:
— Și mie îmi place cum puneți întrebări imposibile.

Bulă la interviu

Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:
– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!
Patronul se gândește și spune:
– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!
A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.
– Fenomenal! Cum ai reușit?
– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!

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BANC | „Ei, ce avem noi aici? Tu ești un cățeluș cuminte?”

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