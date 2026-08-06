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Elicopterul lui Donald Trump, aproape de coliziune cu un avion de pasageri. Autoritățile investighează incidentul

De: Daniel Matei 06/08/2026 | 15:52
Elicopterul lui Donald Trump, aproape de coliziune cu un avion de pasageri. Autoritățile investighează incidentul
Sursa foto: Profimedia
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Elicopterul Marine One, în care se afla președintele american Donald Trump, a ajuns prea aproape de un avion de pasageri în timp ce decola din apropierea Casei Albe. O investigație a autorităților americane a fost declanșată.

Elicopterul lui Donald Trump, aproape de coliziune

Incidentul a avut loc marți, în zona Washingtonului, iar Administrația Federală a Aviației (FAA) verifică modul în care cele două aeronave au ajuns să opereze atât de aproape una de cealaltă.

Potrivit CNN, Marine One a decolat de la Ellipse, în apropierea Casei Albe, în jurul orei locale 14:33, cu Donald Trump la bord, având ca destinație baza militară Joint Base Andrews. Aproximativ un minut mai târziu, un avion regional Envoy Air 3742 a decolat de pe aeroportul Ronald Reagan Washington National.

Ce s-a întâmplat între Marine One și avionul de pasageri

FAA a confirmat că a existat o „pierdere a separării” între cele două aeronave, ceea ce înseamnă că distanța minimă prevăzută de regulile de siguranță nu a fost menținută pentru scurt timp.

În zona aeroportului Reagan, regulile impun o separare minimă pe orizontală și pe verticală între aeronave în astfel de situații. Deși aceste limite au fost încălcate temporar, autoritățile au precizat că Marine One și avionul comercial nu se aflau pe o traiectorie de coliziune și nu au fost în pericol imediat. Ambele aeronave și-au continuat zborul și au aterizat în siguranță.

Un al treilea avion regional, Republic 4700, a fost redirecționat și a trebuit să efectueze o așteptare în aer, ca măsură de precauție.

De ce nu ar fi trebuit să decoleze avionul de pasageri

Incidentul este cu atât mai important cu cât există protocoale speciale pentru deplasarea elicopterului prezidențial în apropierea aeroportului Reagan. După decolarea lui Marine One, traficul comercial din zonă ar fi trebuit oprit temporar pentru a asigura o distanță suficientă între aeronave.

În acest caz, însă, controlorii de trafic aerian nu au suspendat la timp plecările de pe aeroport. Avionul Envoy Air a decolat la doar aproximativ un minut după Marine One. FAA investighează acum de ce procedurile nu au fost respectate și cum s-a ajuns la această situație.

FAA a anunțat că va forma o echipă specială pentru analiza incidentului și pentru a stabili dacă sunt necesare noi măsuri de siguranță. Și National Transportation Safety Board (NTSB) investighează cazul.

Situația este analizată cu o atenție deosebită deoarece zona aeroportului Reagan a fost deja scena unuia dintre cele mai grave accidente aviatice din Statele Unite în ultimii ani. În ianuarie 2025, un avion de pasageri s-a ciocnit în aer cu un elicopter militar Black Hawk deasupra râului Potomac, în apropierea aeroportului. Toate cele 67 de persoane aflate la bordul celor două aeronave au murit.

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